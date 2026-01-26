Los nombres del día en el mercado de fichajes del CD Castellón

El CD Castellón regresa el miércoles a los entrenamientos para preparar el partido con el Andorra (domingo, 18.30 horas, SkyFi Castalia). Durante la semana se esperan movimientos de mercado: en la rampa de salida está Serpeta, que podría buscar minutos a préstamo, y en la de llegada el extremo Adnane Ghailan.

El futbolista de 25 años está destacando esta temporada en Primera RFEF con el Europa y está en la órbita de los albinegros. Adnane creció en Rocafonda, el barrio mundialmente famoso por el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal. Al Europa llegó para jugar en el filial. Debutó con el primer equipo en marzo del 2023. Su debut en Segunda RFEF llegó en enero del 2024, con 23 años. Esa temporada disputó nueve encuentros y anotó un gol.

En la siguiente, en la 2024/25, Adnane fue uno de los protagonistas del ascenso del Europa a Primera RFEF, con 10 goles en 36 partidos. En la presente temporada está siendo uno de los destacados en el sorprendente Europa, que recién ascendido pelea por puestos de play-off. Lleva cuatro goles en 22 partidos, sin ser un goleador. En la última jornada, apenas disputó unos minutos. Parece ser que su llegada al SkyFi Castalia está muy cerca.

Adnane, con el Europa. / CE Europa / Fran Capell

Delantero para el filial

Además, según apuntan desde Alcoi, el CD Castellón ultima el fichaje del joven delantero Rubén Catalá, actualmente en el Alcoyano, para incorporarlo a su filial de Segunda Federación.

El atacante, de 22 años y 1,90 metros, suma cuatro goles en 17 partidos con el conjunto alicantino, al que llegó el pasado verano procedente de La Unión Atlético, de la Región de Murcia. Antes estuvo en la cantera del Sevilla (los dos filiales), Montijo, en la cantera del Levante (filial, juvenil y cadetes), y en las secciones inferiores del Alcoyano, que fue donde se formó.

Nacido el 31 de enero de 2003, el CD Castellón deberá abonar su cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios. En Alcoi dan por hecha su salida del conjunto alicantino. Si todo va bien Rubén Catalá se convertiría en el segundo fichaje invernal del CD Castellón B, tras el central Ismael Fadel (Yeclano). Y no se descarta que algún futbolista tenga que salir para aligerar la plantilla

El mercado, hasta el 2 de febrero

Hasta la fecha, el Castellón ha maniobrado con tiento en el mercado de invierno. El capítulo de salidas incluye a Óscar Gil, Nick Markanich y Kenneth Mamah. El de llegadas se inauguró con Raúl Sánchez y Álvaro García. Ambos tuvieron minutos en el empate en Zaragoza.