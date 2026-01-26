Oficial | España jugará contra Islandia en Castellón

Después de albergar con éxito la celebración de la Supercopa de España, la ciudad de Castellón volverá a situarse en el centro del fútbol femenino internacional al acoger el próximo martes 3 de marzo el partido de clasificación para el Mundial de Fútbol Femenino de 2027. La Selección Española de Fútbol Femenino disputará este encuentro ante Islandia en el Estadio SkyFi Castalia, en el inicio de su camino hacia la cita mundialista.

Así lo ha anunciado esta mañana la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, durante una rueda de prensa en la que ha subrayado “la relevancia de que la ciudad vuelva a ser sede de una cita deportiva de alto nivel.” La selección nacional, bajo la dirección de Sonia Bermúdez, afrontará el inicio de la fase clasificatoria con la intención de arrancar con buen pie y aspirar a sumar su segundo título mundial.

El debut de España

Este encuentro marcará el debut de España en la fase de grupos, donde tratará de revalidar el máximo reconocimiento continental. El conjunto español ha quedado encuadrado en el grupo A3 junto a Islandia, Inglaterra y Ucrania.

Además del partido oficial en el SkyFi Castalia, la Selección de Islandia realizará en Castellón un stage de preparación de aproximadamente 10 días, durante los cuales se desplazarán a la ciudad cerca de 100 personas, entre jugadoras, cuerpo técnico y personal federativo. Esta estancia supondrá un importante impacto deportivo, social y económico para la ciudad, reforzando su proyección como destino idóneo para concentraciones y eventos internacionales.

En ese sentido, la concejala de Deportes ha subrayado que esta designación es fruto del trabajo continuado realizado en los últimos años: “El trabajo constante ya está dando sus frutos. Cada vez contamos con mejores instalaciones deportivas y una mayor capacidad organizativa, lo que nos permite acoger eventos de mayor calidad y proyección, como será este partido de la Selección Española de Fútbol Femenino ante Islandia”.

Gran éxito de la Supercopa

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, ha querido hacer balance del gran éxito conseguido con la celebración de la Supercopa, tanto en lo relativo a los encuentros deportivos como a las acciones paralelas desarrolladas durante el evento.

Galería | La celebración del Barcelona en la Supercopa de España, en el SkyFi Castalia / TONI LOSAS

“El torneo se celebró en un ambiente excepcional en las gradas, con una entrada de 12.593 espectadores en la Final y contó con una amplia programación de actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, fomentando la participación ciudadana y la promoción del deporte en igualdad”, ha agregado la concejala.

Además, la celebración del evento tuvo un notable impacto económico en la ciudad, poniendo en valor, una vez más, la apuesta del actual equipo de gobierno por el binomio turismo-deporte. Durante la semana, la ocupación hotelera rozó el 100% en establecimientos como el Hotel Herreros, Bag, Doña Lola, Jaime I, Castellón Center y el NH Mindoro, mientras que la hostelería registró niveles muy elevados de actividad.