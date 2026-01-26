Informe | El Zaragoza y los árbitros, otro capítulo de la misma historia para el CD Castellón

La formidable dinámica del CD Castellón se ha topado con un único freno: los árbitros. El polémico empate de los albinegros en Zaragoza se une a varias controversias arbitrales que han castigado a los de Pablo Hernández quienes, pese a todo, continúan en plaza de ascenso directo.

El Castellón ha ganado ocho de los últimos doce partidos de Liga. ¿Qué tienen en común los cuatro 'tropiezos'? Efectivamente, los árbitros.

El 0-0 en Burgos

A Burgos llegó el Castellón rearmado en la moral, tras ganar al Málaga en la última jugada, pero mosqueado por la actuación arbitral en aquel partido en el SkyFi Castalia. El propio Comité Técnico de Árbitros afeó la decisión de pitar un penalti marciano por mano de Salva Ruiz. En la siguiente jornada, en El Plantío, el VAR fue mucho menos intervencionista.

No hubo goles, pero el resultado podría haber sido diferente en caso de que el colegiado hubiese pitado un penalti a Cala. En el tramo final del primer tiempo, el mediapunta albinegro entró en el área con el balón controlado y cayó sobre el césped. La repetición no deja dudas: el defensa del Burgos que le encima desde atrás comete penalti.

El 2-0 en Cádiz

Después de aquel empate, el Castellón enlazó cinco victorias consecutivas que lo catapultaron a la zona alta de la clasificación. La racha se cortó en el último partido de diciembre, en la visita a Cádiz, en un partido condicionado por otra decisión arbitral que perjudicó a los orelluts. Con 0-0 en el marcador, el árbitro anuló, a instancias del VAR, un gol de Lucas Alcázar en un córner por una supuesta mano previa de Camara. Otra vez, el informe del Comité Técnico de Árbitros dijo que el gol era válido, pero el mal ya estaba hecho.

El 0-0 en Granada

En otro partido igualado a domicilio, el VAR intervino para anular un gol de inmenso valor. En este caso, por un fuera de juego milimétrico, uno de esos que requieren un ejercicio de fe. El Castellón se adelantó en Granada con un golazo: Pablo Santiago conectó con Ousmane Camara, que maniobró a la perfección y batió a Astralaga por bajo. Pero como ocurriera en Cádiz, apareció el VAR para anular el gol y volcar estados de ánimo.

El 0-0 en Zaragoza

La última controversia arbitral que perjudicó al Castellón se dio en la visita al feudo del Real Zaragoza. Los albinegros se adelantaron en el marcador en la primera parte gracias un gol de Brignani, que cabeceó a la red un córner botado por Cala. El árbitro, sin embargo, anuló el tanto por una presunta falta previa de Diego Barri, según apuntó Pablo Hernández en sala de prensa. Una decisión más que dudosa que no fue la única. También pudo ser expulsado el local Tasende en la primera parte.