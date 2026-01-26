El uno a uno del Zaragoza-Castellón, con muy buenas notas, a pesar del 0-0: ¡Vota al mejor!
Los albinegros disponen de un montón de ocasiones en el Ibercaja Estadio, donde sufren otro arbitraje perjudicial
El Real Zaragoza y el CD Castellón firmaron este domingo un empate a cero en el Ibercaja Estadio, en un encuentro de la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion en el que los visitantes no lograron imponer su calidad y dominio ante un conjunto aragonés aguerrido, que consiguió mantener su portería a cero a pesar de terminar con 10 jugadores (Marcos Cuenca fue expulsado en el miuto 90).
El Castellón recalaba segundo al feudo blanquillo, estadio que solo ha disfrutado de dos victorias a lo largo de la temporada (en lo que se refiere a La Romareda), de manera que los blanquillos afrontaban los retos de vencer a uno de los equipos más en forma de la categoría, mejorar sus resultados en casa y sumar para salir del abismo del descenso.
Todo ello se iba a poner en juego en una desapacible tarde, con fuerte viento, lluvia y frío, donde el árbitro, Eder Mallo, perjudicó a los albinegros con un gol anulado a Fabrizio Brignani, un penalti no señalado a Beñat Gerenabarrena y la expulsión perdonada en el primer tiempo a Dani Tasende.
La valoraciones
Estas han sido las puntuación, a juicio de el Periódico Mediterráneo.
El mejor
Mabil | 7 |. El más incisivo de los albinegros, con varias ocasiones. Sustituido con cara de pocos amigos.
El resto de los titulares
Matthys | 5 |. Un auténtico espectador, y no de lujo, por el mal tiempo a orillas del Ebro y, encima, Dani Tasende casi le abre la cabeza.
Mellot | 7 |. Partido tras partido, el lateral derecho ofrece el mismo rendimiento de fiabilidad. Normal que el francés lo juegue todo.
Brignani | 7 |. Emula al mejor delantero centro a balón parado. Marcó, pero se lo anularon por un motivo que nadie entendió.
Sienra | 7 |. Tapó a Kenan Kodro en la única ocasión, si es que se puede decir como tal, del Zaragoza en todo el primer tiempo. Seguro.
Lucas Alcázar | 6 |. Sin la profundidad ni ese plus de peligrosidad que suele aportar, se fue al banquillo en la última maniobra de Pablo.
Gerenabarrena | 7 |. Otra lección de cómo manejarse de tres cuartos de campo hacia adelante. Sorteando líneas de presión.
Diego Barri | 6 |. Rozando el notable. Actuación impecable del salmantino, asentado en la sala de máquina de Pablo Hernández
Cipenga | 7 |. Explosivo en un primer tiempo que recuerda las mejores tardes del congoleño, aunque menguó tras el descanso.
Cala | 7 |. Salió bien librado de las vigilancias, a pesar del entramado defensivo de los blanquillos. Forzó la tarjeta roja de Cuenca.
Jakobsen | 5 |. El danés recuperó la titularidad, pero resulta complicado encontrar situaciones de verdadera influencia del danés.
El resto los cambios
Raúl Sánchez | 6 |. Redebutó.
Camara | 5 |. Poca cosa.
De Nipoti | 6 |. Participativo.
Suero | 6 |. Centró bien.
Álvaro García | 5 |. Se estrenó.
