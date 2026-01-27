El CD Castellón bate récords de audiencia en Segunda División

El partido Real Zaragoza-CD Castellón fue seguido por 109.000 espectadores a través de las cámaras de Movistar TV, lo que significa el récord de audiencia de encuentros en los que ha participado el conjunto castellonense. Es el número total que por televisión vieron cómo se le birlaba un gol aparentemente legal al equipo de Pablo Hernández.

Hasta la fecha el partido que acaparó más telespectadores en un partido de la escuadra albinegra fue en la decimoséptima jornada de liga: el Deportivo-CD Castellón (1-3), con 78.000 personas que siguieron el encuentro (de manera legal) por televisión, seguido por el Burgos-CD Castellón (0-0) con 67.000 espectadores.

Otros partidos

De la 23ª jornada de liga destacaron el récord de espectadores que vieron el atractivo duelo Deportivo-Racing de Santander con 166.000 espectadores. Luego aparece el duelo del CD Castellón en Zaragoza y en tercer lugar el Málaga-Burgos con 59.000 espectadores.

Sin duda, la buena dinámica y el juego atractivo de los albinegros se está dejando notar en el fútbol español. La próxima cita asoma el domingo en el calendario. A las 18.30 horas, los albinegros reciben el Andorra en el SkyFi Castalia.