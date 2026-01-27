La racha de un mito del CD Castellón que puede igualar Pablo Hernández

En el fútbol uno se acostumbra rápido a lo bueno, pero es obligado poner en valor el rendimiento del CD Castellón de Pablo Hernández. El entrenador castellonense está convirtiendo el SkyFi Castalia en el jardín de su casa: encadena seis triunfos (pulverizando la mejor racha albinegra en Segunda en el siglo XXI) y tiene a tiro de piedra igualar los números del técnico del último ascenso a Primera División.

Estos son los números.

Las rachas de los ascensos a Primera División

Como es sabido, el último ascenso del Castellón se remonta a 1989. Aquella temporada, los albinegros lograron el campeonato de Liga a base de orden, solidez defensiva y el talento ofensivo de la pareja Vinyals-Mel. O, como le gustaba decir al entrenador Luiche, a base de valor, voluntad y vuevos. La célebre triple V de Luiche catapultó a un bloque de base canterana a la máxima categoría. En el tramo decisivo de la temporada, fue clave el factor Castalia.

No en vano, aquel Castellón de Luiche ganó siete partidos consecutivos como local. La racha comenzó en febrero contra Las Palmas (1-0) y se prolongó con triunfos contra Recreativo de Huelva (1-0), Sestao (1-0), Rayo Vallecano (1-0), Racing de Santander (2-1), Tenerife (1-0) y Lleida (4-2). Quede claro que tanto 1-0 no es una errata: era marca de la casa.

Curiosamente, la racha se truncó en junio, el día que el Castellón aspiraba al ascenso directo. En un partido muy bronco, no pudo pasar del 0-0 con el Real Mallorca. No importó, en la jornada siguiente los albinegros empataron en Burgos (0-0) y abrocharon el ascenso de forma matemática.

Galería | Las mejores imágenes de Luiche / Archivo Mediterráneo

Pero la mejor racha de los ascensos a Primera la protagonizó otro Castellón. El equipo del recientemente fallecido Lucien Muller comenzó la Liga fortificando el viejo Castalia. En una dinámica impresionante, enlazó 12 victorias como local. Desde la primera jornada de septiembre de 1971 hasta finales de febrero de 1972, los orelluts ganaron todos los partidos de Liga como locales, también con mucho 1-0. Tenerife (2-1), Zaragoza (5-1), Valencia Mestalla (3-1), Langreo (1-0), Hércules (1-0), Logroñés (1-0), Cádiz (1-0), Oviedo (1-0), Racing de Santander (2-1), Pontevedra (4-0), Xerez (3-0) y Sant Andreu (1-0).

La racha se rompió con un empate con el Ferrol. Con todo, el Castellón de Muller logró el ascenso a Primera y la temporada siguiente quedó quinto en Liga y subcampeón de Copa.

Con las seis victorias consecutivas, Pablo Hernández ya ha igualado la mejor racha de Teodoro Mauri, en el curso del primer ascenso a Primera, en la campaña 1940/41. En el ascenso restante, el de Benito Joanet en 1981, la mejor racha fue de tres triunfos.

Las rachas de los entrenadores del siglo XXI en Segunda División

La actual de Pablo Hernández ya es la mejor, de largo, de todos los entrenadores que han dirigido al Castellón en Segunda División en el siglo XXI. El tope lo compartían Pepe Moré, Pepe Murcia y Johan Plat con tres victorias seguidas. Con dos triunfos consecutivos asoman Paco Herrera, Abel Resino, Asier Garitano, Tintín Márquez, Juan Carlos Garrido, Óscar Cano y Dick Schreuder.

Unos registros que ha pulverizado Pablo Hernández, cuyo mérito crece porque en el fútbol actual el factor campo no es tan determinante como antaño. El castellonense ha dirigido al primer equipo del Castellón en el SkyFi Castalia en ocho ocasiones. Se estrenó con victoria al Sporting (3-1) y luego perdió ante el Albacete (0-1). Desde entonces, todo son victorias (seis). De manera consecutiva, los orelluts han doblegado a Málaga (2-1), Real Sociedad B (5-4), Las Palmas (1-0), Mirandés (3-1), Huesca (4-1) y Leganés (2-0). El domingo, a las 18.30 horas y contra el Andorra, asoma una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.