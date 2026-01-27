El Comité de Árbitros no se 'moja' con la polémica arbitral del Zaragoza-Castellón
La revisión de las jugadas controvertidas de la última jornada por parte del Comité obvia el gol anulado a Brignani en el Ibercaja Estadio
Decepción. La RFEF ha publicado este martes Tiempo de Revisión, el espacio del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que analiza cada semana las polémicas arbitrales de la Liga y no ha incluído la jugada polémica del Zaragoza-Castellón que martiriza al albinegrismo.
En realidad hubo varias (posible penalti a Gerenabarrena, expulsión perdonada al local Tasende...), pero la que más ruido ha generado desde el domingo es, sin duda, el gol anulado a Brignani por una presunta falta previa de Diego Barri. La acción fue determinante, ya que el partido finalizó sin goles y el Castellón se dejó dos puntos que pesan en la pelea en la zona alta.
Ni Pablo Hernández ni Mellot ni casi nadie apreció una infracción suficiente para anular el gol. Por ello, habría estado bien que el CTA aclarara la jugada a los aficionados de ambos equipos. Una hipótesis que cobra fuerza, ante la ausencia de explicación oficial, es que el colegiado pitara la falta antes de que la pelota entrara en la portería, por lo que no se pudiera rectificar su decisión inicial.
Precedentes
Cabe recordar que, recientemente, el Comité admitió que dos acciones que perjudicaron al Castellón estuvieron mal arbitradas. Las dos, con la intervención del VAR: una con la mano de Salva Ruiz que terminó en penalti en el Castellón-Málaga, y otra en el Cádiz-Castellón por el gol anulado a Lucas Alcázar por otra mano polémica, en este caso de Ousmane Camara. En ambos casos, según el CTA, el VAR no debió intervenir. Es decir, el penalti no se tuvo que pitar y el gol no se tuvo que anular.
Contra el Málaga, el Castellón consiguió una remontada inverosímil en el añadido para evitar los daños, pero en Cádiz terminó perdiendo un partido que hubiera tomado un rumbo muy distinto con un 0-1 en el segundo tiempo.
De hecho, los últimos tropiezos del Castellón tienen denominador común. El equipo de Pablo Hernández ha ganado ocho de los últimos doce partidos de Liga. En los cuatro que no ganó, fue protagonista el equipo arbitral.
