¿Quién es Óscar Albiol? Uno de los tesoros de la cantera del CD Castellón debuta con 16 años en Segunda RFEF

Con 16 años, obviamente tiene cara de niño. Es Óscar Albiol, un futbolista con unas tremendas cualidades futbolísticas que cumple su tercera temporada en la cantera del CD Castellón y que es juvenil de primer año. Con esa edad, se convirtió el domingo en el futbolista más joven en debutar en Segunda Federación (grupo 3), con el filial albinegro y con triunfo en el campo del Reus FCR (2-3) en el minuto 85. Saltó al campo en el minuto 83 y aportó su granito de área para que su equipo sumara un triunfo vital tras ocho jornadas sin saborear una victoria.

Se la jugó el técnico Óscar López. Citó a este joven futbolista benicarlando. Le tuvo entrenando jueves, viernes y sábado y al final se la jugó. El nuevo entrenador es de los que les gusta trabajar con gente joven, de ahí tantos años en la cantera del FC Barcelona. Le citó y le hizo debutar. Pudo haber sacado a otros suplentes, pero no, optó por su tocayo Óscar Albiol, jugador ofensivo, rápido, eléctrico e incluso descarado, y encima con gol.

Trayectoria

Óscar Albiol Giner nació en Benicarló y se crio en el CD Benicarló FB. El verano de 2019 el Villarreal CF llamó a su puerta y le incorporó al alevín de primer año del CD Roda. Dos temporadas después ascendió al infantil B del Villarreal CF y después al A, donde firmó 18 goles en 23 partidos de liga. No fue suficiente para quedarse. Salió del club de la Plana y se enroló en las filas del cadete del CD Castellón el verano de 2023.

En su primera temporada cadete (2023-24) en el cadete B albinegro disputó 29 partidos, anotó 10 goles y sumó 2.134 minutos. La pasada campaña (2024-25) selló 12 goles en el cadete A de Liga Autonómica, con 34 partidos y 2.301 minutos disputados. Muy buenos números. Sabiendo que tenía que jugar en el juvenil B en la recién creada Lliga Comunitat Juvenil, apostó por quedarse.

Óscar Albiol, entrenando con el Castellón B. / Juan F. Roca

Su indiscutible talento le está permitiendo esta temporada en curso haber jugado ya en tres categorías diferentes. En el juvenil B, donde es uno de los capitanes, lleva 12 partidos, con 924 minutos y seis goles. En el juvenil A de División de Honor cuatro encuentros, 144 minutos y un gol. Y desde este domingo un partido en Segunda Federación con el CD Castellón B (siete minutos). Obviamente, debido a su juventud, hay que saber cuándo y cómo se le deben dar oportunidades a estos chavales en categorías tan duras y exigentes.

Noticias relacionadas

Precoces

Se ha convertido en el futbolista más joven en debutar en Segunda Federación, en una categoría donde hay 13 chavales que tienen 17 años que también la han ‘probado’, entre ellos el albinegro Adrián Arapio, o Hugo Fernández (Mestalla), Toni Fernández (Barcelona Atlètic) o Pau López (Girona B), contrastando con veteranos como el portero Marcos Pérez (Terrassa), con 41 años, o el central Xavi Molina (Reus FCR), con 39.