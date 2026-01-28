El mercado del CD Castellón, a la espera del último 'acelerón'

El CD Castellón dio la semana pasada un 'acelerón' en el mercado invernal. El pasado martes fue un 'supermartes' con la confirmación oficial de tres operaciones. Para los próximos días se prevé una dinámica similar: son horas clave para resolver el futuro de Adnane (del Europa) en el marco de la recta final del mercado, donde se esperan movimientos.

El plazo para inscribir jugadores se cierra el lunes 2 de febrero a las 23.59 horas. Hasta la fecha, el Castellón ha dado salida a tres futbolistas (Óscar Gil, Kenneth Mamah y Nick Markanich) y ha incorporado a dos (Raúl Sánchez y Álvaro García). Tiene dos fichas libres en el primer equipo, con independencia de que alguno de los que llegue pueda tener ficha del B. También se trabaja en el capítulo de salidas, con la opción del préstamo de Serpeta encima de la mesa.

Primeros minutos

Los dos fichajes del primer equipo, el versátil Raúl Sánchez y el delantero Álvaro García, ya tuvieron minutos en el Zaragoza-Castellón del domingo. Los dos mostraron el porqué de su incorporación. Raúl Sánchez empezó por la derecha, por delante de Mellot, y terminó ocupando el carril izquierdo con los cambios finales de Pablo Hernández. Uno de ellos fue el ariete Álvaro García: dobló delantera con Camara y anduvo a punto de estrenarse con gol tras un centro enroscado de Suero.

¿El próximo en llegar?

El próximo en llegar puede ser Adnane Ghailan Benktib. Extremo ambidiestro, tiene 25 años y posee la doble nacionalidad (Marruecos y España). Creció en Rocafonda, el barrio mundialmente famoso por el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. Ahora juega en el CE Europa, el equipo del barrio de Gràcia, en Barcelona, donde ha brillado en el primer tramo de la temporada, destacando en el equipo revelación. En Barcelona dan por hecho que el Castellón pagará la cláusula del jugador, al que apodan sastre por su habilidad para hacer trajes a sus marcadores.

Adnane, con el Europa. / CE Europa / Fran Capell

Con ficha del B

Cabe recordar que el Castellón también ha incorporado con ficha B al defensa Ismael Fadel, formado en el Real Zaragoza y procedente del Yeclano, en Segunda RFEF. Fadel ya debutó con el filial albinegro. Igualmente, desde Alcoy dan por hecha la llegada del joven delantero Rubén Catalá, actualmente en el Alcoyano, para incorporarlo a su filial de Segunda Federación.

El atacante, de 22 años y 1,90 metros, es una apuesta de futuro de los albinegros, que deberán reajustar también las fichas del equipo B, donde podría haber más movimientos.