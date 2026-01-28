Los tres jugadores del Castellón en el top-10 de la temporada en LaLiga Hypermotion, según Sofascore

Según el portal Sofascore, los jugadores del CD Castellón Brian Cipenga (3), Alberto Jiménez (8) y Jeremy Mellot (10) se encuentran dentro del top 10. El dato fue compartido en redes sociales por el máximo accionista del club Haralabos Voulgaris, muy activo en ‘X’. El primero es el atacante del Racing de Santander, Íñigo Vicente, que está firmando un temporadón.

Tuvo que sustituir a Alberto y estuvo a la altura en Zaragoza. Agustín Sienra firmó un partidazo en la salida de balón y completó 61 pases de los 62. Pablo recupera al capitán contra el Andorra y en principio, el argentino volverá al banquillo.

Con lluvia y mal tiempo pero con la máxima ambición para preparar el duelo del próximo domingo en el SkyFi Castalia (18.30 horas). El CD Castellón se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva Globeenergy y hoy volverá a hacerlo a las 10.30 horas.