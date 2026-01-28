Los tres jugadores del Castellón en el top-10 de la temporada en LaLiga Hypermotion, según Sofascore
El conjunto albinegro continúa preparando el partido del próximo domingo contra el Andorra (18.30 horas)
Según el portal Sofascore, los jugadores del CD Castellón Brian Cipenga (3), Alberto Jiménez (8) y Jeremy Mellot (10) se encuentran dentro del top 10. El dato fue compartido en redes sociales por el máximo accionista del club Haralabos Voulgaris, muy activo en ‘X’. El primero es el atacante del Racing de Santander, Íñigo Vicente, que está firmando un temporadón.
Tuvo que sustituir a Alberto y estuvo a la altura en Zaragoza. Agustín Sienra firmó un partidazo en la salida de balón y completó 61 pases de los 62. Pablo recupera al capitán contra el Andorra y en principio, el argentino volverá al banquillo.
Con lluvia y mal tiempo pero con la máxima ambición para preparar el duelo del próximo domingo en el SkyFi Castalia (18.30 horas). El CD Castellón se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva Globeenergy y hoy volverá a hacerlo a las 10.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
- CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
- La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...
- Los nombres del día en el mercado de fichajes del CD Castellón