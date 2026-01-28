Xabi Goikoetxea, el delantero del Multivera que interesa al Castellón para reforzar el filial albinegro
A sus 23 años está debutando este curso en Segunda Federación después de salirse en Tercera con el Valle de Egües
La dirección deportiva del CD Castellón continúa trabajando a destajo en esta recta final del mercado de invierno, no solo en el primer equipo, sino también en el filial albinegro para potenciar el conjunto que dirige Óscar López con el objetivo de lograr la permanencia en Segunda Federación. En ese sentido, según ha informado Noticias de Navarra, se trata de Xabi Goikoetxea (01/01/2003 (23 años), delantero de la Multivera que este año está debutando en la categoría después de ser el pasado curso el máximo goleador del grupo de Navarra en Tercera RFEF con el Valle de Egües, marcando 19 goles.
En verano, muchos equipos de la zona llamaron a su puerta pero finalmente se decantó por el Multivera. Ahora, el interés del Castellón puede ser otro salto en su carrera, ya que tendría la opción de seguir progesando en su carrera deportiva. No sería el primer caso ni el último en el que un futbolista con 23 años va a un filial y en unos años está en el fútbol profesional, ya sea en Segunda o Primera División.
Sus características
Un nueve clásico que destaca por su cuerpo a cuerpo y su facilidad para encontrar el remate. En el último partido, marcó un doblete en la derrota por 3-2 ante el filial del Zaragoza. De esta forma, en caso de llegar, reforzaría al filial albinegro en lo que resta de temporada para conseguir la permanencia y podría formar una dupla con el ondense Carlos Segura, que suma 12 dianas en 2ªRFEF, siendo el segundo máximo goleador del Grupo III. Goikoetxea, en el radar del filial albinegro.
