El reto de Adam Jakobsen en el CD Castellón: "En el pasado jugué en más posiciones, pero aquí nos estamos centrando en mejorar como 9"

Adam Jakobsen es el fichaje más caro de la historia del CD Castellón. El club que preside Bob Voulgaris pagó casi dos millones de euros por el atacante, casi al cierre del mercado de verano. La operación conlleva ese extra de atención que el jugador prefiere no pensar, pero elevó las expectativas a su alrededor. Ahora, meses después del aterrizaje en la Plana y tras superar unos problemas físicos, el danés se siente listo para desarrollar todo su potencial.

Jakobsen ha comparecido en la sala de prensa del SkyFi Castalia. El domingo, los albinegros reciben al Andorra a las 18.30 horas.

La adaptación al Castellón

"Lo primero fue el idioma. Es algo que estoy priorizando y mejorando, especialmente para entenderlo, por que es algo importante para mejorar. Luego, también, el nivel. Esperaba que fuera bueno, pero quizá no tan bueno, y necesitas un tiempo para adaptarte al estilo de juego, para conectar con los otros jugadores... En general, la gente me lo ha puesto fácil para adaptarme"

Qué le hizo venir

"Elegí el Castellón porque era una buena oportunidad para mí, pero también porque el club tiene las ambiciones de progresar e ir hacia arriba. Grandes ambiciones, instalaciones para entrenar, muchos entrenadores.... muchas herramientas para ser mejor futbolista y mejor persona. Por todo ello, fue una decisión fácil. Además he encontrado una gran afición, con mucha pasión".

El precio

"Sobre ser el fichaje más caro, sabía que iba a ser noticia, pero intento no pensarlo mucho. Para mí no importa. Solo trato de ser el mejor jugador posible, demostrar que puedo ser un buen futbolista, ganarme el respeto de los aficionados y entrenar para ello"

Posición ideal

"Puedo jugar solo en la delantera, también en la banda o como 10.... jugué en esas posiciones antes de venir aquí. Aquí nos hemos centrado más en jugar de nueve. Tal vez en algunos partidos cambie y pueda jugar más por detrás, pero mi rol ahora aquí, y en lo que estamos trabajando, es para jugar de nueve y mejorar como nueve".

El momento actual

"Ahora me encuentro bien, cada vez mejor, especialmente en este mes de enero. Tuve una pequeña lesión que luego fue más de lo que esperábamos, pero ahora me siento bien, recuperando la mejor forma".

Jakobsen celebran un gol en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

El partido contra el Andorra

"Espero que mostremos un buen fútbol y que sea un buen partido. Será una batalla, pero debemos tener la habilidad para controlar el juego, presionar bien, y conseguir los tres puntos. Espero que los aficionados puedan disfrutar y ayudarnos".

Motivación extra por la llegada de refuerzos

"No es algo que me importe personalmente, porque para mí la motivación no depende de que haya un delantero más. Siempre tengo esa motivación. Respeto las cualidades de mis compañeros, pero obviamente quiero jugar. Nadie va a jugar todos los minutos y es el entrenador quien decide".

La vida en Castellón y el futuro

"Me gusta la ciudad, la gente, la vida aquí. Por supuesto, el tiempo es mucho mejor que en Dinamarca ahora, donde hubo tormentas de nieve y todo el mundo está helado (ríe). Firmé un contrato largo (cinco años) y poder cumplirlo sería algo bonito, pero lo que quiero es ayudar al club en todo lo posible. No tengo ningún plan en concreto, simplemente ser lo mejor posible sin estresarme por lo que podría pasar en el futuro... Me gusta vivir aquí".

TRAYECTORIA El danés llegó a la Liga española procedente de la Primera División de Suecia. Allí jugó, como en toda su carrera, de mediapunta, de punta y de extremo izquierdo. El Castellón lo fichó del IF Brommapojkarna de Estocolmo, que manejaba ofertas de otros clubs europeos. En 37 encuentros oficiales, entre Liga y Copa, Jakobsen marcó allí 12 goles y repartió 10 asistencias. Adam Emil Skaanning Jakobsen nació en Copenhague en 1999. Se formó en el Vestia y el BK Frem, donde debutó como profesional. De ahí pasó al Vejle, que lo cedió al Kolding y al NK Celje esloveno, en su primera experiencia en el extranjero. De vuelta a su país destacó en el FC Fredericia, que lo traspasó en 2024 al mentado Brommapojkarna sueco.

Falta de acierto en las últimas salidas

"No estamos preocupados por ello. Es verdad que tuvimos más ocasiones contra el Zaragoza y como delantero irnos a cero es frustrante, pero somos un grupo maduro, sabemos que los goles van a llegar, estamos seguros, y nos centramos en el trabajo que hacemos".

Los arbitrajes polémicos

"Por supuesto, es algo molesto y es difícil no poner la atención en ello cuando hay jugadas claras que piensas que te perjudican, pero al final son decisiones arbitrales que no podemos cambiar, así que debemos seguir con lo nuestro. Nos centramos en tratar de ser mejores que los rivales".