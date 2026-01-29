El Andorra de Gerard Piqué, próximo rival del CD Castellón: Un proyecto que no explota

El CD Castellón y el FC Andorra se enfrentan el próximo domingo en el SkyFi Castalia (18.30 horas) en dos proyectos que comparten ciertas similitudes, pero que transitan caminos totalmente opuestos. De la mano de Haralabos Voulgaris, el equipo de la capital de la Plana ha experimentado un crecimiento económico sostenido, basado en el Big Data y en la profesionalización de todas las áreas del club. Los resultados hablan por sí solos y los albinegros atraviesan su mejor momento en décadas, luchando por volver a Primera.

El panorama es muy distinto en el Andorra de Gerard Piqué. La leyenda del Barcelona asumió la propiedad del club tricolor en diciembre de 2018 a través de su empresa Kosmos Global Holding, y en alguna fantasiosa declaración prometió que el himno de la Champions sonaría en Andorra. Sin embargo, el equipo todavía no se ha consolidado en Segunda.

La última polémica

No exento de polémicas. Así ha sido siempre Gerard Piqué. Además de sus continuas disputas con el gobierno de Andorra, donde llegó a amenazar con irse del Principado, el pasado 10 de enero volvió a ser protagonista, pidiendo a los aficionados que ayudaran a quitar la nieve del estadio, lo que suscitó críticas por la falta de personal.

La compra del Reus... y a 2ª

El Andorra alcanzó la Segunda B comprando la plaza del Reus y depositando los 450.022 euros exigidos por la RFEF. En mayo de 2022 logró su histórico ascenso a Segunda con Eder Sarabia como técnico. Tras mantener la categoría en su primer año, el club cesó a Sarabia en 2024 y descendió. Sin embargo, volvió a Segunda el pasado curso con Piqué de asistente durante los últimos cinco meses.

Ibai cesado... y dos fichajes

El inicio de este curso prometía, pero una mala racha provocó el cese de Ibai Gómez. Actualmente, el Andorra ocupa la 14.ª posición con 29 puntos y llega al SkyFi Castalia más pendiente de evitar la zona roja de la tabla. Para ello, se ha reforzado con dos jugadores con experiencia en Primera División como el central Edgar González y el delantero Marc Cardona. Y así, el duelo domingo enfrentará a dos realidades dispares.