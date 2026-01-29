Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
El extremo valenciano buscará más protagonismo en Unionistas de Salamanca
El CD Castellón ha oficializado la salida de Sergio Sanchis, Serpeta. El extremo de Canals se marcha al Unionistas de Primera RFEF en busca de más minutos y protagonismo. La fórmula elegida para la operación es una cesión hasta final de temporada.
Serpeta, de 25 años, fichó este verano procedente del Yeclano. Su estancia en el Castellón ha estado marcada por el infortunio. Picoteó algunos minutos en las primeras jornadas, con Johan Plat en el banquillo, saliendo en las segundas partes contra Racing, Valladolid y Ceuta.
Tras el cambio de entrenador, Pablo Hernández le dio la oportunidad como titular en la Copa del Rey, pero no pudo tener peor suerte. Prácticamente en la primera jugada del partido sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le produjo una fractura en el cráneo.
Cesión
Serpeta se marcha ahora a Unionistas, donde coincidirá con otro cedido albinegro, el delantero Pere Marco, con el objetivo de sumar minutos y méritos cara a la próxima temporada.
La salida del extremo valenciano se une a las anteriores del mercado invernal. El Castellón ha traspasado a Óscar Gil al Real Murcia y a Kenneth Mamah al Vanspor turco, y ha cedido a Nick Markanich al Houston Dynamo estadounidense. A cambio, ha incorporado al carrilero Raúl Sánchez y al delantero Álvaro García, con ficha del primer equipo, y al defensa Ismael Fadel, con ficha del filial.
La ventana del mercado de invierno se cierra el lunes 2 de febrero a las 23.59 horas.
