Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | Beñat Gerenabarrena: trabajo, calidad y ambición por firmar una temporada histórica en albinegro
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut, José Luis Gual entrevista al centrocampista del CD Castellón, Beñat Gerenabarrena, que se sincera sobre su adaptación al equipo, el ambiente de Castalia, su club de origen, el Athletic de Bilbao, y las opciones de ascenso del conjunto albinegro.
Además, sección musical Conexión Enola Wave, de la mano de Vicente Llácer.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
