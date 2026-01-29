Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conexión Orellut | Beñat Gerenabarrena: trabajo, calidad y ambición por firmar una temporada histórica en albinegro

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Beñat Gerenabarrena: trabajo, calidad y ambición por firmar una temporada histórica en albinegro

Beñat Gerenabarrena: trabajo, calidad y ambición por firmar una temporada histórica en albinegro

Gabriel Utiel

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión OrellutJosé Luis Gual entrevista al centrocampista del CD CastellónBeñat Gerenabarrena, que se sincera sobre su adaptación al equipo, el ambiente de Castalia, su club de origen, el Athletic de Bilbao, y las opciones de ascenso del conjunto albinegro.

Escúchalo en Spotify

Además, sección musical Conexión Enola Wave, de la mano de Vicente Llácer.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

