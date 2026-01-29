Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La 'partida' de Lucas Alcázar en el CD Castellón

El futbolista 'orellut' repasa su trayectoria y su momento deportivo y vital en el podcast oficial del club

Lucas Alcázar celebra un gol junto a Cala y otros compañeros del CD Castellón.

Lucas Alcázar celebra un gol junto a Cala y otros compañeros del CD Castellón. / KMY ROS

David Oliver

Castellón

Lucas Alcázar es el protagonista del octavo episodio del PPOdcast by Coolmod, donde el futbolista del CD Castellón conversa sobre su trayectoria y momento deportivo y vital con Marc Guidotti, del departamento de comunicación, mientras juegan una partida al EA SPORTS FC 26, el videojuego antes conocido como FIFA.

Estos son los temas más destacados en las intervenciones de Lucas Alcázar.

Primeros pasos

Lucas repasa su formación en Madrid, también antes de llegar a las canteras del Getafe y del Real Madrid. El jugador detalla cómo su paso por el club blanco le otorgó una disciplina y exigencia de élite, experiencias que luego complementó con cesiones en la Peña Deportiva e Ibiza. También destaca su etapa en el Betis Deportivo, donde fue pieza clave en el ascenso a Primera RFEF, y explica su curiosa transición de extremo a lateral, una posición en la que se siente plenamente consolidado.

Presente en el CD Castellón

Sobre su presente en el Castellón, el lateral se muestra muy satisfecho con su adaptación a la ciudad y a la vida en Benicàssim, donde reside, valorando la calidad de vida. A nivel deportivo, subraya la importancia de la competitividad interna, especialmente en su posición, donde tres jugadores luchan por el puesto. Lucas enfatiza que la solidez defensiva y las porterías a cero logradas recientemente son la base necesaria para que el equipo pueda aprovechar su gran potencial ofensivo y mantenerse en los puestos de privilegio.

Aquí puedes ver el podcast completo, partida incluida.

