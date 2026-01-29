Los nombres propios del día en el mercado de fichajes del CD Castellón

El CD Castellón continúa trabajando a destajo para mejorar la plantilla en esta recta final de mercado. De momento, son dos las entradas, con Raúl Sánchez y el delantero Álvaro García, pero en estos últimos días (hasta el lunes) puede haber movimientos y el último en sonar para reforzar a los albinegros es el extremo internacional por Bolivia Fernando Nava, según ha adelantado el periodista boliviano Agustín Suárez en su cuenta de X. Según apunta, el propio jugador del Oriente Petrolero estaría esperando una respuesta del conjunto albinegro porque maneja una oferta firme del Always Ready, aunque para él dar el salto a Europa sería una gran oportunidad. Habrá que esperar a las próximas horas para ver si se formaliza una operación que de momento no está ni mucho menos cerrada.

Serpeta dice adiós

Un extremo que suena y otro que dice adiós, tras la salida de Mamah. Se trata de Serpeta. El extremo de Canals se marcha al Unionistas de Primera RFEF en busca de más minutos y protagonismo. La fórmula elegida para la operación es una cesión hasta final de curso.

Serpeta, de 25 años, fichó este verano procedente del Yeclano. Su estancia en el Castellón ha estado marcada por el infortunio. Picoteó algunos minutos en las primeras jornadas, con Johan Plat en el banquillo, saliendo en las segundas partes ante Racing, Valladolid y Ceuta.

Adnane, cerca de llegar

El próximo en llegar puede ser Adnane Ghailan Benktib. Extremo ambidiestro, tiene 25 años y posee la doble nacionalidad (Marruecos y España). Creció en Rocafonda, el barrio mundialmente famoso por el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. Ahora juega en el CE Europa, el equipo del barrio de Gràcia, en Barcelona, donde ha brillado en el primer tramo de la temporada, destacando en el equipo revelación. En Barcelona dan por hecho que el Castellón pagará la cláusula del jugador, al que apodan sastre por su habilidad para hacer trajes a sus marcadores.

Adnane, con el Europa. / CE Europa / Fran Capell

Hugo Goñi no sigue en el B

Por otra parte, el club anunció un acuerdo con Hugo Goñi, futbolista del filial de Segunda RFEF, para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes, poniendo así fin a su etapa en la entidad. El delantero valenciano llegó a la cantera del Castellón en 2023 y se marcha al filial del Real Zaragoza.