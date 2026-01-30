Beñat Gerenabarrena: "Esta manera de jugar del Castellón también es muy de Bielsa"

En media temporada, Beñat Gerenabarrena ha conquistado los corazones del albinegrismo. El despliegue del vasco en la medular es una de las claves del CD Castellón de Pablo Hernández, que se ha instalado en la pelea por el ascenso a Primera División.

El joven Gere, el pequeño Gattuso, repasa su trayectoria futbolística, comparte sus ambiciones para la presente temporada y valora el progreso individual y colectivo del CD Castellón.

Estas han sido sus frases más destacadas.

La cuadrilla

"Están flipando con los resultados que tenemos, y no solo eso, con la manera de jugar, la personalidad que tenemos... Al final siempre te mandan la coña de ascender o no, pero bueno, nosotros como jugadores no pensamos en eso. Estamos centrados en el proyecto, en el día a día, y luego lo que venga, pues ya vendrá".

"Somos un equipo con mucha personalidad, sabemos perfectamente qué puede ser, porque tenemos capacidad de hacerlo y confiamos en nosotros, pero no nos centramos en eso. Estamos pensando en el día a día. Ahora nos viene el Andorra y estamos centrados en ese partido y en nada más".

Los orígenes

"Empecé haciendo todos los deportes. Me gustaban todos, como a mi familia, que le gustaba cualquier deporte y no tenía como un deporte fijo. Hicimos un torneo de fútbol en la playa, con los amigos. Me vio un ojeador del Athletic y empezó a hablar con mi padre y con mi madre. Les dijo que era un chico con mucho potencial, que debería empezar a jugar al fútbol y decidí apuntarme a fútbol".

"Con diez años, al ser un pueblo pequeño, pues no había ningún equipo de fútbol y hasta ese momento ningún chaval jugaba al fútbol. Hicimos ese torneo en la playa y me tuve que ir a jugar al pueblo de al lado. Fueron dos años increíbles en el Aurrera de Ondarroa, que está a veinte minutos. Luego me fui al Athletic. Cualquier persona de ahí, el sueño es siempre jugar en el Athletic y si te llaman, vas seguido".

Beñat Gerenabarrena bate al portero del Huesca y certifica la victoria del CD Castellón. / KMY ROS

"Es un poco extraño, porque cuando empecé a jugar en la playa hay vídeos donde todos mis amigos están como alrededor de la pelota y yo esperaba atrás al balón y cuando me llegaba ahí es cuando robaba y empezaba a combinar con mis amigos y así. Empecé a jugar de central, que por mi estatura pues es un poco raro. En el Athletic jugaba de central, lateral... empecé a subir un poco al medio campo. Ahora estoy jugando de seis, pero he jugado también de ocho mucho tiempo".

La llegada al Castellón

"Vine al Castellón porque necesitaba salir. Había jugado muchos partidos en Primera RFEF y necesitaba dar ese salto. Ahora estoy madurando mucho como jugador, sobre todo cogiendo experiencia, minutos y mejorando. Con cada minuto estoy mejorando mucho y estoy muy contento, la verdad".

"Lo que más me llamó la atención del Castellón, al llegar, y también lo que más me gustó es cómo vive la gente de aquí el club. Cómo vive la gente, lo que es el Castellón para ellos, sentí un poco como el Athletic ahí, esa, esa pasión, ese orgullo por el club, y la verdad es que se ve cómo la gente quiere a su equipo y eso es una pasada. Desde el principio, cuando iba un poco peor, en la calle nos animaban, nos daban su apoyo y eso se agradece".

Jugar en el SkyFi Castalia

"Cuando vine aquí (con el Athletic B), se lo comenté a Ramón (Soria), a los amigos que tengo aquí, que me impactó mucho Castalia. Creo que fue, de todos los partidos que he jugado en Primera RFEF, y no lo digo porque he venido, ha sido el estadio que más ha apretado, que más he sentido esa presión".

Volver al Athletic

"Estoy centrado en esto. Lo hablé con Ramón (Soria), que estaría al cien por cien involucrado en este proyecto. Ahora mismo estoy aquí, lo voy a dar todo y la gente de aquí lo sabe".

"Al final, cualquier jugador que sea del Athletic Club está preparado para dar ese salto, no solo yo, sino cualquiera. Nos trabajan para estar preparados para ayudar al primer equipo. Es el objetivo que tiene el club, tener a chavales preparados para llegar ahí y soy uno de esos. Espero que algún día llegue".

Esperar el momento

"Mi nivel estaba siendo bueno, pero también hay otros compañeros que estaban muy bien, los resultados estaban saliendo y al final, cuando los resultados salen, pues un entrenador tampoco quiere cambiar. Creo que es lo bueno de nuestro equipo, que todos estamos preparados".

La mejora en la temporada y el rol en la medular

"Con el tiempo hemos empezado a entendernos más, a comunicarnos más, a saber cómo juega cada uno, y eso ha hecho que nos empecemos a entender mucho mejor y que estemos jugando al nivel que estamos jugando. Es una plantilla que cualquiera puede jugar a ritmos altos. Nosotros jugamos a ritmos altos y encima nos gusta".

"Los del medio siempre tenemos que estar corriendo y es verdad que nosotros transitamos mucho. Es muy exigente, porque al igual que corres para arriba, tienes que correr para abajo. Estamos preparados y de hecho, a los jugadores de dentro creo que nos gusta, y entonces estamos contentos".

Gerenabarrena, en Mediterráneo. / GABRIEL UTIEL

"En verano me preparo mucho para estar físicamente muy bien, porque es mi manera de jugar, estar moviéndome mucho, intensidad, para arriba, para abajo... Al final es muy importante estar bien físicamente y creo que ahora mismo lo estoy y estoy muy contento".

"Somos jugadores con mucha movilidad. Cualquiera que juega dentro. Solemos estar cambiando alturas, dando líneas todo el rato y creo que al equipo rival le molesta un poco".

"Lo hablo mucho con Ramón (Soria) también, cree que debería de llevar más goles, pero creo que estoy llegando mucho, teniendo ocasiones, y al final es cuestión de tiempo. Creo que cuando termine la temporada llevaré más".

Compañeros

"Me gusta mucho Mellot. Es un lateral muy pesado (ríe)... muy sólido, es muy difícil superarle y la verdad es que es de los mejores laterales con los que he jugado. Me ha sorprendido mucho".

Pablo Hernández, entrenador

"Para nosotros es un privilegio tener a un entrenador como Pablo, sobre todo porque ha sido una leyenda. Todos lo admiramos y su trayectoria habla por sí sola. Ser jugador aporta mucho a un entrenador porque él nos conoce, sabe las situaciones, él las ha vivido. Entonces, cuando le vas a explicar una situación de partido, al haber sido jugador entiende muy bien, muy bien lo que te está pasando y te puede dar consejos tanto como entrenador como de haber sido jugador".

Discípulo de Bielsa

"A mí me encantaba su manera de pensar, su filosofía, su personalidad. Soy muy de Bielsa. Y esta manera de jugar del Castellón también es muy de Bielsa. Estar bien físicamente, darlo todo, personalidad, uno para uno, duelos, saber que vamos a ser ganadores en esos duelos y sobre todo, confiar en el compañero".

Gere celebra el 4-1 al Huesca con el gesto del pescador, guiño a Lekeitio. / KMY ROS

"La mentalidad es lo más importante, no solo en el fútbol sino en cualquier deporte y en la vida, creo que la cabeza es lo más importante".

Referentes

"El que más me gusta y el que más he visto siempre ha sido Toni Kroos, pero como ídolos siempre han sido Gurpegui, De Marcos, Aduriz, Gorka Iraizoz..."

El pequeño Gattuso

"Creo que tenemos una personalidad bastante parecida, así que a mí me gusta que me llamen así. Empezó Ronaldo (Pompeu), que fue también el que lo publicó en las redes, pero había muchos del equipo también que me llamaban así".

Escucha aquí la entrevista completa.