Cómo comprar entradas para el España-Islandia del SkyFi Castalia: plazos, descuentos...

La RFEF ha anunciado el proceso de venta de las entradas para el encuentro clasificatorio para el Mundial femenino

Los abonados del CD Castellón tendrán preferencia

Descuentos por compra anticipada

Aledaños del SkyFi Castalia antes de un partido de la selección española. En este caso, sub-21.

Aledaños del SkyFi Castalia antes de un partido de la selección española. En este caso, sub-21. / GABRIEL UTIEL

David Oliver

Castellón

La RFEF ha anunciado el proceso de venta de las entradas para el España-Islandia, clasificatorio para el Mundial femenino, que se jugará en el SkyFi Castalia el martes 3 de marzo a las 19.00 horas.

Los abonados del CD Castellón tendrán preferencia para comprar entradas a través de tickets.rfef.es desde el 2 de febrero hasta el 3 de febrero a las 12.00 horas. Después se activará la venta para el público en general. Los precios van desde los ocho a los 16 euros, con descuentos en caso de compra anticipada.

Estas son todas las opciones para comprar entradas

VENTA PREFERENTE A SOCIOS DEL CD CASTELLÓN (ON-LINE)

Venta preferente a través de tickets.rfef.es desde el 2 de febrero hasta el 3 de febrero a las 12:00h.

VENTA AL PÚBLICO GENERAL (ON-LINE)

La venta online será a través de tickets.rfef.es

Inicio de venta desde el 3 de febrero a las 12:00H hasta el inicio del partido o agotar existencias.

El número máximo será de 6 entradas por cada operación de compra.

Los precios.

Los precios. / .

ENTRADAS ACCESIBLES

Para todos los eventos RFEF, y como muestra de su compromiso con la diversidad, hay disponibles entradas para personas con diversidad funcional (en silla de ruedas). Precio de la entrada: 14€* (incluye entrada gratuita para acompañante)

Es imprescindible la presentación del certificado de movilidad reducida y DNI originales de la persona que adquiere este tipo de entrada.

Más información y promociones

La venta se realiza únicamente online a través de tickets.rfef.es. Máximo 6 entradas por cada compra. Todas las entradas son digitales a través de la APP RFEF Tickets (No se pueden descargar ni imprimir)

Se establece una promoción de venta anticipada para todas aquellas personas que adquieran sus entradas de preferencia y goles durante los siguientes periodos de venta:

· 50% de descuento sobre el precio de la entrada para compras hasta el 22 de febrero.

· 25% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 23 de febrero hasta el 27 de febrero.

Noticias relacionadas y más

* Promoción no acumulable a otros descuentos o promociones. El descuento se aplicará automáticamente en la web en las zonas indicadas. Quedan expresamente excluidas de esta promoción las localidades VIP, PMR y TRIBUNA del SkyFi Castalia.

Galería | Las mejores imágenes de la previa en la Supercopa de España en Castelló

Galería | Las mejores imágenes de la previa en la Supercopa de España en Castelló

Ver galería

Galería | Las mejores imágenes de la previa en la Supercopa de España en Castelló / TONI LOSAS

Cómo comprar entradas para el España-Islandia del SkyFi Castalia: plazos, descuentos...

