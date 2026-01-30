Las noticias del día en el CD Castellón: mercado, Andorra, nuevos horarios...

El CD Castellón se asoma al fin de semana con la máxima ilusión. Será un domingo intenso en clave albinegra: a las 12.00 horas juega el Castellón B en Gaetà Huguet, a las 15.30 lo hace el femenino en el mismo lugar, y a las 18.30 horas el primer equipo recibirá al Andorra en el SkyFi Castalia.

Pablo avala el mercado

El viernes ha tenido a Pablo Hernández como protagonista. En sala de prensa abordó dos temas principales: el mentado duelo contra el Andorra y el mercado de fichajes (que se cierra el lunes 2 de febrero a las 23.59 horas).

Hasta la fecha, el Castellón ha incorporado al carrilero Raúl Sánchez y al delantero Álvaro García. Los últimos movimientos los determinarán el límite salarial y las oportunidades del mercado. Ante los rumores de los últimos días (con el extremo del Europa, Adnane, a la cabeza), el técnico orellut regateó las preguntas en sala de prensa. «Siempre que suena algo... son opciones. El club está siempre trabajando en mirar y analizar jugadores que pueden ser válidos. Al final hasta que no son oficiales no me gusta hablar de esos temas. Estoy muy contento con el equipo que tengo. Si hay algún movimiento, perfecto, y si no, estoy contento», comentó Pablo.

El Andorra, reforzado

Al FC Andorra le falta gol y han llegado en este mercado de invierno dos refuerzos, Yeray Cabanzón y Marc Cardona, este último podrá debutar contra el Castellón en el SkyFi Castalia. "Estamos incidiendo en la falta de gol que tenemos. A veces nos falta más atacar el segundo palo o la misma área. Hemos hecho trabajos específicos y espero que seamos más contudentes para dar continuidad al juego que estamos teniendo", ha dicho en rueda de prensa el entrenador Carles Manso.

Además, el debut de Edgar González como defensa central provoca dudas en el FC Andorra, ya que Sergio Molina podría volver a jugar en el medio del campo después de cumplir su partido de sanción

Tincho, nuevo dorsal

El Castellón comunicó que el carrilero Tincho cambia de dorsal. Deja el 26 y toma el 2, con ficha del primer equipo. Cabe recordar que las incorporaciones lucen los siguientes dorsales: el 14 Raúl Sánchez y el 23 de Álvaro García. El club albinegro mantiene dos fichas libres para posibles incorporaciones.

Tincho, en el partido contra el Granada. / CD CASTELLÓN

Con ocho apercibidos

El Castellón encara el partido contra el Andorra con ocho apercibidos. Si Brignani, Salva Ruiz, Lucas Alcázar, Mellot, Camara, Barri, Marco Doué o Suero ven una amarilla, serán baja por sanción en la visita al Real Valladolid (domingo 8 de febrero, 14.00 horas).

Horario con el Deportivo

LaLiga dio a conocer un nuevo horario. El Castellón recibirá al Deportivo de la Coruña el domingo 15 de febrero a las 21.00 horas. El SkyFi Castalia albergará un partidazo entre dos equipos de la zona alta.

Entradas para la selección

La RFEF ha anunciado el proceso de venta de las entradas para el España-Islandia, clasificatorio para el Mundial femenino, que se jugará en el SkyFi Castalia el 3 de marzo. Los abonados del CD Castellón tendrán preferencia para comprar entradas a través de tickets.rfef.es desde el 2 de febrero hasta el 3 de febrero a las 12.00 horas. Después se activará la venta para el público en general. Los precios van desde los ocho a los 16 euros, con descuentos en caso de compra anticipada.

Lee aquí toda la información al respecto

El filial se refuerza con Nacho Olivera

El Castellón anunció la incorporación del defensa Nacho Olivera (Vigo, 2006) para el filial de Segunda RFEF. Formado en el CD Areosa, Nacho Olivera dio un paso importante en su carrera al incorporarse al Celta de Vigo en el año 2023, entrando a formar parte del Juvenil ‘B’. Su progresión le llevó, al curso siguiente, a competir en División de Honor Juvenil con el propio RC Celta.

Finalizada su etapa juvenil, el jugador vigués recaló en la SD Sarriana, equipo de Segunda Federación. Durante su paso por el conjunto gallego, disputó 12 encuentros oficiales, superando los 800 minutos de juego.

Además, el delantero Desire Imadiyi llega al Juvenil A, procedente de la cantera del Elche.