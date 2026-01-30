Las frases de Pablo Hernández sobre el Castellón-Andorra y el mercado de fichajes: "Si hay algún movimiento, perfecto, y si no, estoy contento"

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha repasado la actualidad albinegra en sala de prensa. Sobre la mesa, dos temas principales: el duelo contra el Andorra (domingo a las 18.30 horas, SkyFi Castalia) y el mercado de fichajes (que se cierra el lunes 2 de febrero a las 23.59 horas).

Altas, bajas, apercibidos

"Están todos disponibles, excepto Douglas (baja de larga duración). Es verdad que se nos ha juntado una cantidad importante de jugadores con cuatro amarillas (Brignani, Salva Ruiz, Alcázar, Mellot, Camara, Barri, Doué y Suero), pero tampoco hay que darle muchas vueltas, si forzar o no... Tienen que jugar los que tienen que jugar y que pase lo que tenga pasar. No nos centramos en eso, lo que nos importa es ganar el siguiente partido y los siguientes ya los afrontaremos con los disponibles".

Andorra, próximo rival

"Han hecho cambios (respecto a la primera vuelta), pero al final la idea de juego no ha variado. Tienen un estilo muy marcado, es de los equipos que mejor se idenifica como juegan. Les da igual el rival, intentan hacer lo mismo, mismo sistema y lo hacen muy bien. Nos lo va a poner difícil, será un partido duro. Es uno de los equipos con más posesión de la categoría. Tenemos el espejo de la primera vuelta, donde hicimos un gran partido (1-3) y minimizamos sus virtudes con balón. Ahora son un pelín más agresivos a la hora de presionar, pero quitando de eso muy parecido. Nosotros tenemos que imponer nuestro estilo, también queremos el balón e intentar castigarles".

Contraste respecto al planteamiento del Zaragoza

"El Andorra es muy dinámico, joven, corre mucho, agresivo en la presión. Eso, cuando no funciona bien, deja espacios que intentaremos aprovechar. Pero en el fútbol no todo lo que pienses luego sucede, te puedes encontrar cosas diferentes. Hemos preparado el partido conociendo nuestras virutdes y lo vamos a intentar".

Mercado

"Siempre que suena algo.. son opciones. El club está siempre trabajando en mirar y analizar jugadores que pueden ser válidos para el club. Al final hasta que no son oficiales no me gusta hablar de esos temas. Estoy muy contento con el equipo que tengo. Si hay algún movimiento, perfecto, y si no, estoy contento"

Serpeta, cedido a Unionistas

"Cuando tuvo su oportunidad (en Copa), tuvo mala suerte de recibir ese golpe en la cabeza. Necesita jugar y aquí por la competencia que tenía no estaba teniendo esos minutos. Ojalá demuestre que puede dar el nivel para estar aquí y pueda ser un jugador importante en el futuro. Ahora le deseo lo mejor y le agradezco que se ha portado de 10, siempre ha estado ahí con el equipo y es de alabar. He sido jugador y sé que a veces es difícil una situación así".

A7107022 / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Raúl Sánchez y Álvaro García

"Vienen con ritmo de competición, están aptos para iniciar. Ha sido una semana normal para ellos y los he visto bien. Están con muchas ganas de ayudar".

Seis victorias seguidas en el SkyFi Castalia

"Sabemos de la importancia de ganar partidos, sobre todo en casa. En la segunda vuelta es más difícil ganar partidos, pero nuestra mentalidad es siempre ganar en casa o fuera. Sabemos que aquí estamos siendo fuertes, somos el segundo mejor equipo como local, y queremos seguir, junto a nuestra afición, sabiendo que cada jornada que pase va a ser más difícil mantener la racha, pero confio plenamente en que, si mantenemos el nivel, eso nos va a acercar a ganar muchos partidos".