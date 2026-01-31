Movimientos en el CD Castellón: Rubén Catalá refuerza al filial y Carlos Segura no se marcha

El CD Castellón cerró el fichaje del delantero alcoyano Rubén Catalá, procedente del CD Alcoyano, también del grupo 3 de Segunda Federación. Allí era titular esta temporada y hasta la fecha había anotado cuatro goles. Firma con ficha del filial, para el B. Si convence al técnico Óscar López podría debutar este domingo frente al Atlético Baleares en las instalaciones de Gaetà Huguet.

Hoy cumple los 23 años, y llega procedente de un Alcoyano donde ha disputado 17 partidos (1.153 minutos). Joven, pero ha dado varias vueltas ya el alcoyano. La pasada temporada jugó en tierras murcianas, en La Unión Atlético (20 partidos), y antes en la cantera del Sevilla, Montijo y se formó en las categorías inferiores del Levante, jugando en el juvenil B y A, así como en el filial granota tanto en Segunda Federación como en la Tercera RFEF.

El goleador se queda

Por otra parte, y no menos importante, es que se confirma que el delantero ondense Carlos Segura, y máximo goleador del equipo con 12 goles, finalmente no se marchará al Nàstic de Tarragona como en un principio se había especulado. El futbolista se quedará en el CD Castellón B hasta final de temporada para aportar goles y mucho trabajo.