Movimientos en el CD Castellón: Rubén Catalá refuerza al filial y Carlos Segura no se marcha
El punta procede del Alcoyano
Queda otra ficha libre para reforzarse antes del martes
El CD Castellón cerró el fichaje del delantero alcoyano Rubén Catalá, procedente del CD Alcoyano, también del grupo 3 de Segunda Federación. Allí era titular esta temporada y hasta la fecha había anotado cuatro goles. Firma con ficha del filial, para el B. Si convence al técnico Óscar López podría debutar este domingo frente al Atlético Baleares en las instalaciones de Gaetà Huguet.
Hoy cumple los 23 años, y llega procedente de un Alcoyano donde ha disputado 17 partidos (1.153 minutos). Joven, pero ha dado varias vueltas ya el alcoyano. La pasada temporada jugó en tierras murcianas, en La Unión Atlético (20 partidos), y antes en la cantera del Sevilla, Montijo y se formó en las categorías inferiores del Levante, jugando en el juvenil B y A, así como en el filial granota tanto en Segunda Federación como en la Tercera RFEF.
El goleador se queda
Por otra parte, y no menos importante, es que se confirma que el delantero ondense Carlos Segura, y máximo goleador del equipo con 12 goles, finalmente no se marchará al Nàstic de Tarragona como en un principio se había especulado. El futbolista se quedará en el CD Castellón B hasta final de temporada para aportar goles y mucho trabajo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
- CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
- La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...