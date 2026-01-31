En Directo
Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
El conjunto albinegro busca un nuevo triunfo para poder continuar una semana más en puestos de ascenso directo
El CD Castellón ha hecho del SkyFi Castalia un fortín. Suma seis victorias consecutivas y los de Pablo Hernández no quieren echar el freno, sabedores de que un nuevo triunfo les mantendría una jornada más a los puestos de ascenso directo. El técnico castellonense tendrá a todos sus jugadores disponibles, excepto el lesionado de larga duración Douglas Aurélio.
Delante estará un Andorra que propone un fútbol vistoso, quiere la posesión y busca presionar en campo rival. Un estilo de juego muy distinto al del Real Zaragoza y que, por ello, puede beneficiar a un cuadro 'orellut' que también disfruta corriendo con espacios.
Puedes seguir el minuto a minuto del encuentro en Mediterráneo.
Las frases de Pablo Hernández sobre el Castellón-Andorra y el mercado de fichajes. Puedes leer las declaraciones al completo del técnico, pinchando a continuación.
BUENAS. Bienvenidos al directo del Castellón-Andorra. Los albinegros buscarán la séptima victoria consecutiva en el SkyFi Castalia.
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
- CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
- La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...