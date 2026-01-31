Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia

El CD Castellón ha hecho del SkyFi Castalia un fortín. Suma seis victorias consecutivas y los de Pablo Hernández no quieren echar el freno, sabedores de que un nuevo triunfo les mantendría una jornada más a los puestos de ascenso directo. El técnico castellonense tendrá a todos sus jugadores disponibles, excepto el lesionado de larga duración Douglas Aurélio.

Delante estará un Andorra que propone un fútbol vistoso, quiere la posesión y busca presionar en campo rival. Un estilo de juego muy distinto al del Real Zaragoza y que, por ello, puede beneficiar a un cuadro 'orellut' que también disfruta corriendo con espacios.

