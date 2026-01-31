Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despidos cerámicaViento CastellónDespoblación CastellónMagdalena 2026Gigantesco jabalíAgenda fin de semana
instagramlinkedin

En Directo

Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia

El conjunto albinegro busca un nuevo triunfo para poder continuar una semana más en puestos de ascenso directo

El Castellón-Andorra, en directo

El Castellón-Andorra, en directo / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón ha hecho del SkyFi Castalia un fortín. Suma seis victorias consecutivas y los de Pablo Hernández no quieren echar el freno, sabedores de que un nuevo triunfo les mantendría una jornada más a los puestos de ascenso directo. El técnico castellonense tendrá a todos sus jugadores disponibles, excepto el lesionado de larga duración Douglas Aurélio.

Delante estará un Andorra que propone un fútbol vistoso, quiere la posesión y busca presionar en campo rival. Un estilo de juego muy distinto al del Real Zaragoza y que, por ello, puede beneficiar a un cuadro 'orellut' que también disfruta corriendo con espacios.

Noticias relacionadas y más

Puedes seguir el minuto a minuto del encuentro en Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
  3. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  4. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  5. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  6. Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
  7. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
  8. La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...

Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia

Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia

Movimientos en el CD Castellón: Rubén Catalá refuerza al filial y Carlos Segura no se marcha

Movimientos en el CD Castellón: Rubén Catalá refuerza al filial y Carlos Segura no se marcha

La previa | El Castellón B inicia su particular 'Tourmalet' frente al Atlético Baleares

La previa | El Castellón B inicia su particular 'Tourmalet' frente al Atlético Baleares

Precedentes del Castellón-Andorra: ninguno en Segunda, un insulto racista y una conexión familiar

Precedentes del Castellón-Andorra: ninguno en Segunda, un insulto racista y una conexión familiar

El entrenador del Andorra, Carles Manso: «El Castellón tiene unas estadísticas brutales»

El entrenador del Andorra, Carles Manso: «El Castellón tiene unas estadísticas brutales»

Las noticias del día en el CD Castellón: mercado, Andorra, nuevos horarios...

Las noticias del día en el CD Castellón: mercado, Andorra, nuevos horarios...

Cómo comprar entradas para el España-Islandia del SkyFi Castalia: plazos, descuentos...

Cómo comprar entradas para el España-Islandia del SkyFi Castalia: plazos, descuentos...

Las frases de Pablo Hernández sobre el Castellón-Andorra y el mercado de fichajes: "Si hay algún movimiento, perfecto, y si no, estoy contento"

Tracking Pixel Contents