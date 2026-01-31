El entrenador del Andorra, Carles Manso: «El Castellón tiene unas estadísticas brutales»

El FC Andorra llega al SkyFi Castalia en plena recuperación. El club que preside Gerard Piqué enlaza tres jornadas sin perder y muestra síntomas de clara mejora desde que cambiara de entrenador. El actual técnico, Carles Manso, alabó la labor de Pablo Hernández al frente de su próximo rival, el CD Castellón. «Tiene unas estadísticas brutales», resumió.

El técnico egarense espera un Castellón más ambicioso que otros rivales que han tenido estas últimas jornadas. «Creemos que el Castellón vendrá con una predisposición más ofensiva y no nos encontraremos un bloque bajo, y eso nos dificulta hacer nuestro juego. Sabemos de la dificultad que tendrá jugar en Castalia», dijo.

Con todo, se mostró ciertamente optimista en la previa del encuentro. «El Castellón no es un rival de nuestra liga y es una evidencia. Eso sí, afrontamos el partido como una oportunidad. Creemos que venimos de hacer las cosas muy bien. Probablemente llevamos menos puntos de los que merecemos. No nos tenemos que poner límites», argumentó. Podría debutar en el SkyFi Castalia el nuevo delantero, Marc Cardona.

Los planteamientos

También ha llegado Yeray Cabanzón. "Estamos incidiendo en la falta de gol que tenemos. A veces nos falta más atacar el segundo palo o la misma área. Hemos hecho trabajos específicos y espero que seamos más contudentes para dar continuidad al juego que estamos teniendo".

Además, el debut de Edgar González como defensa central provoca dudas en el FC Andorra, ya que Sergio Molina podría volver a jugar en el medio del campo después de cumplir su partido de sanción por acumulación de amarillas. "Aún no sabemos que haremos con Sergio Molina y si volverá al medio del campo. Hemos analizado al rival y creemos que tenemos que atacar de manera más pausada y con ese control para que ellos no transiten tan bien como lo hacen".

"Tienen jugadores muy verticales arriba y el tema de Sergio es una posibilidad, que vuelva al medio del campo después del debut de Edgar. Acabaremos de definir quiénes son los mejores jugadores para que nos den un mayor control y a ver cómo les podemos hacer daño", sentenció Carles Manso, entrenador del Andorra.