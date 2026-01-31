Precedentes del Castellón-Andorra: ninguno en Segunda, un insulto racista y una conexión familiar
Los albinegros han recibido en siete ocasiones al Andorra en partido oficial, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas
Tras la última, que terminó con el Castellón con nueve futbolistas, el orellut Koné denunció un insulto racista
El Castellón recibe al Andorra este domingo, en el SkyFi Castalia a las 18.30 horas. Será la primera vez que el duelo se produzca en Segunda División.
En total, el Andorra ha visitado el feudo albinegro en siete ocasiones. La última fue la única en Primera RFEF, en la temporada 2021/22, y estuvo marcada por la polémica. El Castellón, que perdió 1-3, terminó el partido con nueve futbolistas tras las expulsiones de Koné y Sibille. El Andorra de Eder Sarabia remontó el tanto inicial de Mario Barco para el equipo de Sergi Escobar.
El insulto racista
Era el minuto 65 y el Castellón perdía 1-2. Antes de un saque de banda, el visitante Dani Morer se cruzó con el local Kialy Abdoul Kone y le dijo algo. Ese algo, según denunció el jugador del Castellón después del partido, incluyó un insulto racista. En concreto, según las fuentes consultadas en su día por este diario: «negro de mierda». La respuesta de Kone, un manotazo a Dani Morer, le costó la tarjeta roja.
El Castellón denunció los hechos en un comunicado. El árbitro no puso nada en el acta. El Andorra respondió con otro comunicado negando las acusaciones.
Victorias albinegras
El balance de los duelos es el siguiente: cuatro victorias del Castellón, un empate y dos triunfos del Andorra. La victoria más llamativa se produjo en la temporada 1997/98, en Segunda División B. El Castellón goleó 7-0, con tripletes de Paco López y Julián Sanz. El otro gol de los orelluts lo marcó Lluís, que curiosamente es el padre de Edgar, que jugará el domingo en el SkyFi Castalia con el Andorra.
Otro triunfo reseñable se produjo en la temporada 1980/81, en una eliminatoria de Copa del Rey. Tras el 0-0 de la ida, el Castellón goleó en el SkyFi Castalia, con otro triplete de Conde y un tanto de Bayarri. El entrenador era Benito Joanet y la Liga terminó con ascenso a Primera División.
