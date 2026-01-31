La previa | El Castellón B inicia su particular 'Tourmalet' frente al Atlético Baleares
El partido es el domingo a las 12.00 horas en Gaetà Huguet; Enric Gisbert es baja y Carlos Segura duda
Después de haber roto una desesperante racha de ocho jornadas sin ganar, el CD Castellón B dio un golpe de autoridad en el campo del Reus FCR y se alzó con un triunfo anímico muy grande. Y es que ahora el equipo de Óscar López inicia su particular 'Tourmalet'. Primero este domingo en casa frente al Atlético Baleares (12.00 horas), posiblemente el mejor equipo del grupo, para después ir a la CD Ibiza, recibir al Barcelona Atlètic,…
Un triunfo que sacó al equipo de los puestos de descenso y lo dejó en zona de ‘play-out’, es decir, la que no asegura la permanencia, pero obligaría a disputar una eliminatoria a doble partido para poder conseguirla. Eso sí, queda mucha Liga aún y la emoción estará servida partido a partido.
El CD Castellón B recibe al equipo contra el que debutó en esta competición y le endosó un 3-0 en los 45 primeros minutos. Además, es el equipo que más puntos ha sumado lejos de casa, aunque últimamente el rendimiento no es el mejor. Cuenta en sus filas con el máximo goleador del grupo, Jaume Tovar (14), que se las podría ver con el ondense Carlos Segura (12).
Novedades
La única ausencia segura para este partido será la del centrocampista Enric Gisbert, lesionado, y es duda el delantero Carlos Segura. Regresará David Sellés tras perderse el último partido por estar citado con el primer equipo. Podría debutar el defensa, Nacho Olivera, fichado esta semana procedente del Sarriana.
Posible once Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Ismael Fadel, David Sellés, Álex Alcira; Jorge Domingo, Guillem Terma, Marcos Montero; Carlos Segura o Dennis Almiñana, Miguelón Ferrer e Isi Angulo.
