La previa | El Castellón quiere colocar contra el Andorra otra piedra en el fortín del SkyFi Castalia

Piedra a piedra y con el respaldo de su afición, el CD Castellón está construyendo un fortín en el SkyFi Castalia. El equipo de Pablo Hernández busca esta tarde la séptima victoria consecutiva como local. Con un triunfo contra el FC Andorra, igualaría la mejor racha del Castellón de Luiche, el del último ascenso a Primera, y afianzaría la actual posición de privilegio en la tabla clasificatoria.

Para lograrlo, deberá frenar los síntomas de recuperación del Andorra. El equipo que dirige Carles Manso es uno de los pocos de la categoría capaz de discutir al Castellón el dominio del juego en su feudo. Por ello, la primera de las disputas en las múltiples disputas que conlleva un encuentro de fútbol será sobre la posesión.

Con todo, si algo ha demostrado el Castellón de Pablo Hernández es su capacidad para ser competitivo en diferentes circunstancias. Más aún cuando el míster tiene a disposición a casi toda la plantilla (incluidos los refuerzos de invierno, Raúl Sánchez y Álvaro García, mientras Douglas es la única baja por lesión), un hecho que abre el abanico de posibilidades más allá de la alineación.

Eso sí, los albinegros están amenazados por la acumulación de amonestaciones. Si Brignani, Salva Ruiz, Lucas Alcázar, Mellot, Camara, Barri, Marco Doué y Suero ven una amarilla, serán baja por sanción en la visita al Real Valladolid (domingo 8 de febrero, 14.00 horas). Otro recordatorio, los partidos en el SkyFi Castalia son largos: nadie exprime como los orelluts las armas del banquillo.

Alberto Jiménez, de vuelta tras cumplir sanción en Zaragoza, se postula de nuevo como titular. Más allá del capataz de la defensa, se espera continuidad en el once, siempre con los matices derivados del tipo de partido que prevea el cuerpo técnico en el análisis.

El rival, mejorando

Enfrente aguarda el Andorra, que está creciendo en el campeonato y lleva tres jornadas sin perder. De hecho, la victoria del Castellón en la primera vuelta (1-3) propició un viraje en el rumbo, con la marcha del entrenador Ibai Gómez y la llegada al banquillo de Carles Manso, hasta ese momento manager del club.

ALINEACIONES PROBABLES Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Cipenga, Calatrava y Jakobsen. Andorra: 'Yaako'; Carrique, Edgar González, Gael Alonso, Imanol; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Álvaro Martín; Yeray Cabanzón, Josep Cerdà y Manu Nieto.

Además, en el SkyFi Castalia estarán disponibles los refuerzos de invierno. Ya han debutado con éxito el mediapunta Yeray Cabanzón y el defensa Edgar González (hijo del exfutbolista albinegro, Lluís), que apuntan a la titularidad. También podría debutar el delantero Marc Cardona, incorporado para mejorar cara a puerta. En sus filas destaca la presencia del centrocampista Dani Villahermosa, viejo conocido de los orelluts.

Ambiente de gala

Como sea, se espera un gran ambiente en las gradas del SkyFi Castalia. No en vano, la comunión entre el equipo y la afición está siendo una de las claves en la sobresaliente dinámica. Habrá corteo desde la rotonda de la afición, tres cuartos de hora antes del inicio del partido, para animar la previa.