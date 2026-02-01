El uno a uno del Castellón-Andorra | Vota al mejor

Matthys

|9| Aclaró el panorama con un pase brillante que habilitó a Gere en el 1-0. Además, paró mucho, en especial a Jastin.

Mellot

|7| Álex Calvo le hizo sufrir, pero apretó los dientes para igualar el duelo individual. Vio la quinta amarilla.

Alberto

|8| Salió de posición con frecuencia para perseguir y robar. Dio el temple al equipo en muchos momentos.

Brignani

|7| Está creciendo mucho. Fue amonestado pronto, pero ganó la mayoría de disputas, también a campo abierto.

Lucas Alcázar

|8| Inauguró su cuenta goleadora atacando el área con un cabezazo certero. Se esmeró en defensa para sumar.

Diego Barri

|7| Se recreó en exceso en un par de acciones claras en el área. Una pena, porque robó mucho y equilibró.

Gerenabarrena

|9| A la labor habitual de corte y confección añadió un golazo vital y una volea a la madera. Incansable.

Cipenga

|8| En la derecha juega sencillo y le cunde más (pase de gol). Descosió rivales en la izquierda, sin la suerte final.

Cala

|7| Iluminó muchos ataques y rozó el gol en la primera mitad. Luego se le vio bastante cansado y fue sustituido.

Pablo Santiago

|7| Le da mucho al equipo para crear superioridad por dentro. Se le escaparon demasiados controles.

Camara

|6| Maniobró bien de espaldas, pero se ofuscó al decidir en el área. Ayudó a volcar el partido con la presión alta.

También jugaron

Raúl Sánchez | 7 |. Calidad. Aclamado en su regreso al SkyFi Castalia. El larguero le negó un golazo.

Sienra | 7 |. Fiable atrás. Relevó al tarjeteado Brignani.

Jakobsen | 6 |. Bien. Casi marca de un taconazo.

Doué | 6 |. Contenido. Trabajó la media sin alardes.

Suero | 7 |. Generador. Eligió siempre bien en los ataques.