El uno a uno del Castellón-Andorra | Vota al mejor
Victoria de los albinegros con goles de Gerenabarrena y Lucas Alcázar (2-0)
Matthys
|9| Aclaró el panorama con un pase brillante que habilitó a Gere en el 1-0. Además, paró mucho, en especial a Jastin.
Mellot
|7| Álex Calvo le hizo sufrir, pero apretó los dientes para igualar el duelo individual. Vio la quinta amarilla.
Alberto
|8| Salió de posición con frecuencia para perseguir y robar. Dio el temple al equipo en muchos momentos.
Brignani
|7| Está creciendo mucho. Fue amonestado pronto, pero ganó la mayoría de disputas, también a campo abierto.
Lucas Alcázar
|8| Inauguró su cuenta goleadora atacando el área con un cabezazo certero. Se esmeró en defensa para sumar.
Diego Barri
|7| Se recreó en exceso en un par de acciones claras en el área. Una pena, porque robó mucho y equilibró.
Gerenabarrena
|9| A la labor habitual de corte y confección añadió un golazo vital y una volea a la madera. Incansable.
Cipenga
|8| En la derecha juega sencillo y le cunde más (pase de gol). Descosió rivales en la izquierda, sin la suerte final.
Cala
|7| Iluminó muchos ataques y rozó el gol en la primera mitad. Luego se le vio bastante cansado y fue sustituido.
Pablo Santiago
|7| Le da mucho al equipo para crear superioridad por dentro. Se le escaparon demasiados controles.
Camara
|6| Maniobró bien de espaldas, pero se ofuscó al decidir en el área. Ayudó a volcar el partido con la presión alta.
También jugaron
Raúl Sánchez | 7 |. Calidad. Aclamado en su regreso al SkyFi Castalia. El larguero le negó un golazo.
Sienra | 7 |. Fiable atrás. Relevó al tarjeteado Brignani.
Jakobsen | 6 |. Bien. Casi marca de un taconazo.
Doué | 6 |. Contenido. Trabajó la media sin alardes.
Suero | 7 |. Generador. Eligió siempre bien en los ataques.
