La crónica | El Castellón resuelve el enigma del Andorra y sigue su marcha triunfal en SkyFi Castalia (2-0)

Con los necesarios matices de cada semana, el CD Castellón de Pablo Hernández despliega su fútbol con la misma energía y la misma mentalidad ganadora. Este domingo, también, con la paciencia idónea para descifrar el enigma del FC Andorra. Con goles de Gerenabarrena y Lucas Alcázar, y una nueva portería a cero, los albinegros suman la séptima victoria consecutiva en casa, siguen sin perder en 2026 y consolidan la plaza de ascenso directo.

Este Castellón sabe todas las respuestas porque previamente ha estudiado cada una de las preguntas del fútbol. Las fáciles y las difíciles. El Andorra, que luego hincó la rodilla, articuló de entrada una de las más complicadas.

Gerenabarrena (c) es felicitado por Mellot y Pablo Santiago en el Castellón-Andorra. / Gabriel Utiel

Como se esperaba, el Andorra se plantó en el SkyFi Castalia a jugar a lo que juega el Andorra. Como el Castellón aceptó el pulso, sobre el césped se desplegaron dos réplicas. Los dos equipos presionaron alto, asumieron riesgos en la salida y cuidaron la pelota lo mejor que supieron. En la primera media hora, el Andorra la cuidó mejor, pero no supo aprovecharlo. No tardaría en arrepentirse por ello.

Cuando enlazaba los pases suficientes, en el baile de apoyos y rupturas, el Andorra dañaba la espalda albinegra. Al poco de comenzar, Carrique dejó sin castigo una salida precipitada de Matthys. También fue visitante la segunda ocasión, todavía mejor: Álex Calvo profundizó por banda izquierda y descargó un caramelo que Carrique, otra vez, envió fuera.

El pie de Matthys, el corazón de Gere

Merodeó el Castellón, atascado en la circulación, con timidez en área contraria, pero el Andorra parecía más cómodo sobre el verde de Castalia. La ansiedad asomaba: mientras Pablo pedía calma, la grada se impacientaba. El Andorra emparejaba en la salida y flotaba al portero Matthys, y el partido dio un vuelco cuando el Castellón resolvió el enigma que se le planteaba. Fue en el minuto 28: Matthys ejecutó un pase perfecto a la carrera de Gerenabarrena y el vasco, frente al meta visitante, lo convirtió en gol con una vaselina cirujana.

Hay gente en Castellón que quiere más a Gere que a su familia, pero ese es otro tema.

El cuerpo técnico que encabeza Pablo Hernández aprovechó la celebración del 1-0 para hacer una especie de tiempo muerto. Los ajustes dieron resultado y el Castellón dominó con claridad hasta el descanso. Creció en todas las facetas, nubló la salida del Andorra y también empezó a ganar duelos por todo el terreno. Llegaron los avisos variados, y después el 2-0.

Los avisos: en el minuto 32, Cipenga ganó la línea de fondo, pero ni Alcázar ni Barri acertaron con el estoque; y en el minuto 37, Gerenabarrena enganchó con la zurda una volea a la madera.

El gol de Lucas Alcázar

Y el 2-0: en el minuto 40, una preciosa y ágil jugada colectiva tuvo segunda ola, y Cipenga levantó un centro que cabeceó con furia Lucas Alcázar, indetectable para el rival en la pobladísima área contraria.

El Castellón siguió atacando. Antes del descanso, el meta Yaako evitó el gol de Cala, tras una combinación de este con Camara.

La segunda mitad

En el descanso, el Andorra acentuó el perfil ofensivo con la entrada de Jastin, que agitó la coctelera. Asomó primero el equipo visitante con un remate desviado de Edgar, pero mucho más clara fue la siguiente del local de Cipenga, que disparó fuera, con todo a favor, tras conectar con Pablo Santiago en la entrada del área. El propio Justin cerró la secuencia, en la ida y vuelta, exigiendo una buena parada de Matthys con un duro disparo. Solo era el minuto 55 y, obviamente, el duelo no estaba cerrado.

Menos aún con el Castellón perdonando. Lo hizo dos veces en otras dos ocasiones clarísimas: Cala lanzó una contra que continuó Cipenga hasta el área, y Barri se adornó en exceso; y casi seguido el propio Barri cedió otro pase de gol a Camara, que no resolvió en área pequeña.

Carrusel de ocasiones

El carrusel de cambios renovó la frescura de piernas, pero no corrigió el desacierto local en la segunda mitad. El Castellón robó mucho y corrió libre por la pradera, frente a un Andorra asido a la inventiva de Jastin y cada vez más desarbolado. Pero ni Cipenga, ni Jakobsen, ni Sienra... ni el aclamado Raúl Sánchez, que se topó con el larguero, hallaron el premio del tercero. No hizo falta, porque sostenido por el compromiso colectivo, otra parada de Matthys y la exhibición de Gere, la victoria se quedó en casa.