La crónica | Rubén Catalá debuta, marca y el Castellón B encadena el segundo triunfo (2-1)

Final feliz para un atrevido, valiente y peleón CD Castellón B frente al segundo clasificado de la tabla del grupo 3 de Segunda Federación, el Atlético Baleares, un equipo hecho para ascender por la vía rápida y que claudicó contra el hambre por ganar de un filial albinegro que, desde la llegada del nuevo entrenador, Óscar López, no conoce la derrota. Empató los tres primeros encuentros y ahora ha ganado los dos últimos compromisos. Este último ante los baleáricos tras remontada y con suspense final por no haber sentenciado el encuentro en la recta final. Llegaron nueve minutos de alargue taquicárdicos.

Rubén Catalá debutó y marcó en el segundo balón que remató a la portería rival. / Juan Francisco Roca

Pero fueron merecedores al botín de tres puntos los jóvenes guerreros albinegros. Salieron a por todas, dominando y con la novedad del delantero alcoyano Rubén Catalá en punta de ataque (un jugadorazo), y con novedades en las alas con Josep Díaz y Dennis Almiñana. Dominó el filial, pero el 0-1 se lo apuntó el equipo balear tras un protestado penalti que Jaume Tovar convirtió en gol (15 tantos suma). Pero era injusto. Al filo del descanso un centro de Jorge Domingo desde la derecha acabó con remate del debutante Rubén Carratalá. Era el 1-1 y eso empezaba a ser más justo.

Dennis Almiñana, sorpresa en el onca, pelea un balón con un jugador baleárica / Juan Francisco Roca

Segundo acto

En la segunda parte el CD Castellón salió como un poseso en busca del segundo gol, que encontró en el minuto 48 cuando Carlos Segura (13 goles) transformó un penalti por patada a un atacante del filial. Con 1-1 lo único que mereció subir es el 3-1, pero incomprensiblemente ni Josep Díaz (chilena), Rubén Catalá (por partida doble) y Carlos Segura no acertaron en ampliar la cuenta. En el minuto 100 llegó el final y tres puntos de oro para el equipo de Óscar López.

Ficha técnica:

-2- Castellón B: Sergi Torner (Juanki, min. 80); Fadel, Sellés (Charbel, min. 77), Alcira; Jorge Domingo (Nico Font, min. 80), Gabarri, Terma; Josep Díaz (Isi Angulo, min. 68), Dennis Almiñana (Óscar Albiol, min. 77), Carlos Segura; y Rubén Catalá.

-1- Atlético Baleares: Pablo García; Lache, Álex Pérez, Castell (Serrano, min. 76), Jaume Pol (Iván López, min. 76); Jofre (Bover, min. 46), Gerard, Sherif (Morillo, min. 57), Moha (Axel, min. 86); Jaume Tovar y Pachón.

Goles: 0-1. Min. 25: Jaume Tovar (p). 1-1. Min. 35: Rubén Catalá. 2-1. Min. 48: Carlos Segura (p).

Árbitro: Javier García Rubio (Albacete). A los locales Bellés, Gabarri, Albiol, Juanki y Alcira; y a los visitantes Jaume Tovar, Sherif y Castell.

Campo: Instalaciones de Gaetà Huguet.

Entrada: 600 espectadores.