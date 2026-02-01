Pablo Hernández, después del Castellón-Andorra: "Jugando a fútbol somos muy buenos"

El CD Castellón sumó su séptima victoria consecutiva frente al CF Andorra (2-0) en el SkyFi Castalia en una nueva exhibición del conjunto albinegro junto a los suyos. Los goles de Gerenabarrena y Lucas Alcázar permitieron al cuadro 'orellut' sumar tres puntos que le permiten estar una semana más en puestos de ascenso directo y, a falta de que el Málaga juegue su partido ante el Mirandés, a tres puntos de su perseguidor, el Deportivo de la Coruña.

El entrenador castellonense ha repasado las claves de una victoria importante ante "un rival que te somete" y que ha salido con un plan diferente "que ha trastocado un poco". Sin embargo, Pablo Hernández destaca la capacidad de un equipo que ha "sabido leer muy bien el partido".

Lee las declaraciones del técnico 'orellut' a continuación.

Valoración del encuentro

Contento por los tres puntos. Ante un rival que te somete con balón. Es cierto que los primeros minutos han salido con un plan diferente a lo que venían haciendo y eso nos ha trastocado un poco a la hora de presionar e ir a por ellos. El dominio lo tenían en su campo y es donde menos nos preocupaba que lo tuvieran. Sabíamos que es un equipo que toma riesgos y que si presionábamos bien, íbamos a tener robos y poder transitar. Cuando veíamos que no funcionaba la presión había dos opciones, juntarse más atrás o ir a por ellos mano a mano. Hemos decidido la segunda. Eso nos ha permitido robar, ser más agresivos y jugar más en campo contrario. El equipo ha sabido leer muy bien el partido , hemos tenido oportunidades para matar el partido pero no hemos acertado. Cuando ves al equipo dejarse el alma, hay que alabar el trabajo que han hecho.

Planteamiento incómodo

Viendo las estadísticas hemos tenido muchas llegadas, acciones muy claras y dos palos. A l final es algo que tenemos que mejorar. Parecía que el partido estaba ccontrolado pero es algo que tenemos que mejorar, porque el 2-0 es muy engañoso. Hay que matar estos partidos, tenemos que ser más efectivos. Pero contento porque al principio no estábamos ajustados en la presión y hemos ido creciendo durante el partido. Eso nos ha permitido ser superiores y ganar el partido.

Asistencia de Matthys

Muy contento por la portería a cero. OObviamente,lo habíamos trabajado para jugadores de segunda línea porque sabíamos que el Andorra persigue hombre a hombre y había espacios a la espalda. Hemos tenido la suerte de que Matthys ha metido un balón perfecto, Gere ha creído y ha definido muy bien. Parece que son casualidades, pero se trabaja y se estudia al rival. Es un orgullo cuando salen estas cosas.

Pese a tantos goles, hay falta

No es preocupación. Si somos capaces de mejorar, nos va a ayudar mucho y a dar puntos. Pero no me puede preocupar porque los chicos crean muchas ocasiones y llegan muchas veces al área. Eso es lo que está en nuestras manos. El día que estamos acertados, sobre todo lo estamos en casa, y en esos días es muy difícil que no sumemos tres puntos. Es cierto que hay veces que nos falta tener esa mala leche en los últimos metros.

¿Mantiene el discurso de partido a partido?

Hoy en la charla les he dicho que 'jugando a fútbol somos muy buenos, hacemos muchas cosas bien, pero si mantenemos la intensidad y las ayudas, los rivales van a tener que hacer muchas cosas bien para ganarnos'Obviamente,te esto es fútbol y puedes perder siendo superior, pero repasando todos los partidos, no ha habido ninguno que hayamos merecido perder. Esa es la exigencia que nos tenemos que marcar, seguir en esa línea.

Cipenga por la diestra

En este partido, con el partido de ida de referencia, sabíamos que un jugador en izquierda entre líneas nos iba a permitir recibir en ese espacio. Y Cipenga tenemos claro que se siente mejor en izquierda, pero nos ha dado en derecha. Es muy desequilibrante y condiciona mucho a los rivales porque saben sus cualidades. Siempre he dicho qe intentaré poner el mejor equipo que crea.

Mercado de fichajes

No pido nada, solo pido que no se vaya ninguno más. Con eso estoy feliz.