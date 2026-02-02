La intrahistoria del Castellón-Andorra: Piqué, Voulgaris... y fiesta de la afición en el SkyFi Castalia

Ambiente de lujo en el SkyFi Castalia, con más de 12.000 espectadores, para arropar al CD Castellón en la búsqueda de la séptima victoria consecutiva en su feudo.

Minuto de silencio

Antes del inicio del encuentro se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Lucien Muller (legendario entrenador del CD Castellón en diferentes épocas, con un ascenso a Primera División en 1972 y un subcampeonato de Copa en 1973) y de José Fernández Berrocal (abuelo del futbolista Israel Suero). En la previa, hubo un recuerdo en memoria del fotógrafo Paco Breva, recientemente fallecido. Descansen en paz.

Piqué, presente

El presidente del Andorra, leyenda del Barça y del fútbol español, Gerard Piqué, estuvo en el SkyFi Castalia representando al club visitante. En las filas del Andorra milita el ex centrocampista albinegro Dani Villahermosa, que en la previa estuvo charlando animadamente, sobre el césped con sus excompañeros, Salva Ruiz e Israel Suero.

Galería: La afición del Castellón llena el SkyFi Castalia ante el Andorra /

También está en el club andorrano el hijo de Lluís, ariete del Castellón en los años 90: se trata de Edgar González. Por cierto, volvieron los concursos del descanso, en este caso de la mano de Coolmod.

Primera vez en Segunda

Hasta ayer, los albinegros habían recibido en siete ocasiones al Andorra en partido oficial, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El triunfo más recordado se dio en Segunda División B: un 7-0 con tripletes de Paco López y Julián Sanz y tanto del mentado Lluís.

De apercibidos a sancionados

El Castellón encaraba el partido con ocho apercibidos. Dos de ellos, Brignani y Mellot, vieron la quinta amarilla y serán sancionados.

Próxima jornada y mercado

El Castellón visitará al Real Valladolid el próximo domingo a las 14.00 horas. El cuadro local tendrá, salvo recurso exitoso, la baja por sanción del medicoentro Juric, expulsado en la derrota de los blanquivioletas en Córdoba. Las entradas visitantes ya están a la venta y la Fedpecas organiza viaje en autocar para la cita.