Conexión Orellut | El CD Castellón suma su séptima victoria consecutiva en Castalia ante el Andorra

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

En Conexión Orellut analizamos las claves del triunfo del CD Castellón ante el Andorra, que supone la séptima victoria consecutiva en Castalia. Repaso al partido, sensaciones del equipo y el gran momento que atraviesan los albinegros.

Con José Luis Gual, Dejan Racic, Raúl Tena y Pablo Grande. Además, comparativa Gonzalo–Mathys y análisis de datos y métricas del encuentro con David Jorques, y el repaso a la victoria del Castellón B con Juanfra Roca.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

