Un dato impresionante: ¡Desde la llegada de Pablo Hernández, el Castellón es líder... con siete puntos de ventaja!

Fue llegar Pablo Hernández y el juego del CD Castellón empezó a fluir: las victorias llegaron y las dudas iniciales en el SkyFi Castalia se transformaron en ilusión por vivir algo inolvidable.

Así lo refleja la clasificación, segundos en ascenso directo a dos puntos del líder, el Racing de Santander. Pero aún es más llamativa la tabla si solo contabilizas LaLiga Hypermotion desde que el técnico castellonense reemplazó a Johan Plat en la jornada seis.

En estos 20 encuentros, una cifra ya decente para hacer balance, el Castellón es líder con 41 puntos, siete más que Almería, Las Palmas y Córdoba (34), ocho más que Burgos y nueve por delante de Racing, Deportivo de la Coruña, Ceuta y Albacete.

Un cerrojo albinegro

Otro de los aspectos más destacados desde la llegada de Pablo es la consistencia defensiva. Con Matthys en un estado de forma excelso y un sistema de juego dominante, el Castellón encadena cuatro partidos sin recibir gol, algo que hace un año parecía imposible. De hecho, en los últimos seis encuentros solo el Huesca logró marcarle, y aún así con un 3-0 en el marcador. Con Pablo al mando, a ritmo de ascenso a Primera.