Qué esperar del último día del mercado de fichajes en el CD Castellón

El albinegrismo aún saborea la victoria del domingo contra el Andorra. El CD Castellón apuntaló la segunda posición, en ascenso directo, y se acercó al líder de la categoría, el Racing de Santander. Un fin de semana redondo que incluyó triunfos del filial, del juvenil A y del femenino, un hecho simbólico respecto al proyecto colectivo de los orelluts. Los planes siempre alternan lo inmediato con la mirada en el largo plazo, exactamente como ha atravesado la entidad el actual mercado.

La ventana de invierno se cierra este lunes 2 de febrero a las 23.59 horas. En el seno del club que preside Bob Voulgaris reina la satisfacción por llegar al último día con prácticamente todo el trabajo hecho. Una convicción sobresale entre las demás: se considera que la plantilla es hoy mejor que el 1 de enero. La idea es importante porque es el objetivo de cada mercado: mejorar progresivamente con firmeza y sin pasos en falso.

Los movimientos

El club valora los movimientos producidos hasta la fecha. Se aprovechó una oportunidad de mercado para traspasar a Mamah al fútbol turco, por una cantidad considerable (unos 385.000 euros). Se concretó la salida de jugadores con poco protagonismo y que buscaban más minutos, por diferentes circunstancias (Óscar Gil, Nick Markanich y Serpeta) y dos de ellos lo hicieron cedidos, por lo que siguen siendo un activo para el futuro. A su vez, el dinero recaudado se ha reinvertido en refuerzos, tal y como es norma en la administración Voulgaris.

Refuerzos que no son cualquiera y que se interpretan con la ambición del instante clasificatorio. Raúl Sánchez está considerado un futbolista clave. El retorno del carrilero madrileño añade variantes y matices a una plantilla ya de por sí profunda y equilibrada, y la operación además ha sido rentable. Fue traspasado al Necaxa mexicano por un millón de euros y ha regresado por 200.000. El Castellón pagará otros 200.000 euros en caso de ascenso a Primera División.

Willmann, Raúl Sánchez, De Nipoti y Álvaro García, en un entrenamiento del CD Castellón. / GABRIEL UTIEL

La otra inversión del Castellón hasta la fecha también se celebra en clave interna: 150.000 euros para abonar la cláusula de rescisión de Álvaro García, el máximo goleador de Primera RFEF. Un tipo de delantero diferente y complementario con los perfiles que manejaba Pablo Hernández.

Igualmente, se ha reforzado al filial con jugadores (Fadel, Catalá, etc.) que abarcan esa doble mentalidad: rendimiento inmediato para lograr el objetivo en Segunda RFEF y proyección para opositar al primer equipo, también.

Retener a jugadores fundamentales

Pero lo esencial no es tanto lo que llega sino lo que no se ha ido. Al menos, de momento. A falta de horas para el cierre, y como expresó Pablo Hernández en la rueda de prensa, en el Castellón se remarca la importancia de mantener a los jugadores clave tras una primera mitad de temporada sobresaliente. "Que no se vaya nadie", pidió Pablo. La excepcional marcha del equipo orellut ha situado a numerosos futbolistas en el escaparate, por lo que uno de los riesgos de la ventana de invierno era perder piezas fundamentales. Es uno de los peligros de este lunes.

Como fuere, la maquinaria organizativa del club albinegro nunca se detiene y lleva meses preparando esta ventana. Por el camino, como es lógico a estos niveles profesionales, se han tanteado futuribles en diferentes posiciones, incluso algunas en las que todavía no ha habido cambios (porteros, mediocentros...), con el objetivo de tener una respuesta ágil en caso de necesidad en el plantel.

Además, con el cambio de dorsal de Tincho, actualmente hay dos fichas libres en la plantilla para abordar cualquier incorporación u oportunidad de última hora, siempre dentro del límite salarial que marca la Liga. El Castellón está contento con lo que tiene, pero a nadie le amarga un dulce de postre.