El análisis del mercado de invierno en clave Castellón: cuatro salidas y dos entradas

Abrir la aplicación del móvil constantemente para saber si ha habido alguna sorpresa de última hora. Así estuvieron durante el lunes los aficionados del CD Castellón, esperando la guinda al pastel. Sin embargo, la entidad de Haralabos Voulgaris cierra el mercado de invierno sin movimientos de última hora. Como dijo Pablo Hernández, para que hubiera llegadas tenían que estar «a tope con el proyecto». Finalmente, han sido más salidas que entradas, con cuatro jugadores abandonando la disciplina albinegra y dos caras nuevas, aunque una de ellas ya sabe lo que es triunfar en el SkyFi Castalia.

Raúl Sánchez tuvo minutos en el empate del Castellón en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El conjunto albinegro mantiene el bloque que está luchando por el ascenso directo y no tiene que lamentar ninguna marcha de jugadores vitales. Los que han salido lo han hecho porque no estaban teniendo oportunidades. En el caso de Mamah, el club aprovechó una oportunidad de mercado para traspasar al extremo al fútbol turco por una cantidad considerable (unos 385.000 euros). Óscar Gil, un jugador muy querido y partícipe en el Castellón que ascendió a LaLiga Hypermotion, hizo las maletas rumbo al Murcia de Primera RFEF en un traspaso que dependerá de diferentes variables.

No tuvieron el mismo impacto Nick Markanich y Serpeta, dos futbolistas que abandonan el club sin haber aportado lo que se esperaba. El delantero llegó el pasado mercado de invierno y a pesar de marcar algún gol importante como el de la permanencia ante el Eldense, pero nunca encontró la regularidad y vuelve en calidad de cedido al fútbol americano, más concretamente al Houston Dynamo FC. Una operación similar a la de Serpeta, pero este destino al Unionistas de Salamanca.

Willmann, Raúl Sánchez, De Nipoti y Álvaro García, en un entrenamiento del CD Castellón. / GABRIEL UTIEL

Dinamita con Raúl y Álvaro

Sentimiento y dinamita. Los dos fichajes del CD Castellón en este mercado son, cuanto menos, ilusionantes. Por un lado, el regreso de Raúl Sánchez, que se marchó en verano al fútbol mexicano, es rendimiento inmediato y polivalencia en bandas. Un futbolista muy querido por la afición que el curso pasado fue determinante marcando 12 goles. Ya está entrando en la dinámica de Pablo Hernández y puede ser un jugador muy importante en la segunda vuelta.

Por otro lado, el Castellón volvió a cazar a lo más destacado de Primera Federación y reforzó su delantera con Álvaro García, delantero procedente del AD Mérida y pichichi de la categoría con 12 goles. Participó en siete minutos contra el Zaragoza y está en un proceso de adaptación. Un killer que luchará por un puesto con Ousmane Camara y Jakobsen.

La opción de un lateral

Durante las últimas horas, lo que más fuerza tuvo es la posibilidad de un lateral derecho para suplir a Mellot y la salida del polaco Michael Willmann fue una opción hasta última hora, pero finalmente no se concretó. Así, el Castellón acaba el mercado satisfecho y con dos fichas libres. Sí que llegó a última hora Jacobo de Oro, que llega al filial procedete del UD Sanse, equipo de Segunda Federación.