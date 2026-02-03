Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otro reto para el CD Castellón: Nunca ha ganado en Valladolid

El Castellón triunfal de Pablo Hernández afronta un nuevo desafío para el domingo (14.00 horas)

Los albinegros han visitado al Real Valladolid 16 veces en partido oficial, sin victorias

Rodri e Ibon Gutiérrez pugnan por el balón en la última visita a Pucela.

Rodri e Ibon Gutiérrez pugnan por el balón en la última visita a Pucela. / Archivo Mediterráneo

David Oliver

Castellón

El CD Castellón está conquistando cumbres que parecían imposibles y el domingo le aguarda otro desafío de altura en Pucela. No en vano, el equipo albinegro se ha enfrentado a domicilio al Real Valladolid en 16 ocasiones, y no ha logrado una sola victoria en partido oficial.

La mayoría de las visitas fueron en Segunda División. El balance asusta un poco: nueve derrotas y tres empates albinegros. La primera visita se remonta a la temporada 1947/48 y el Castellón, entrenado por Paco Guillén, cayó derrotado por 4-2, pese a los goles de Hernández y Balaguer.

La última visita

La última visita albinegra data de la temporada 2006/07. Con una leyenda del Valladolid como entrenador (Pepe Moré), el Castellón perdió por la mínima (1-0). Aquel día, los orelluts formaron con el siguiente once: Oliva, Pedro, Zamora, Dealbert, Casablanca, Ibon Gutiérrez, Rodri, Mario Rosas, Xavi Moré, Txiki y Tabares. Desde el banquillo sumaron minutos Nakor, Romerito y Pepe Castell.

Pepe Moré, durante un Valladolid-Castellón en Zorrilla.

Pepe Moré, durante un Valladolid-Castellón en Zorrilla. / Archivo Mediterráneo

El partido se jugó en diciembre del 2006. El Valladolid subió a Primera y el Castellón no ha vuelto a Zorrilla, dos décadas después. Antes, lo hizo también en Primera División (dos empates sin goles y una derrota) y en Copa del Rey (perdió 1-0, pero en la ida había goleado con un 5-0, en el año del subcampeonato con Lucien Muller en el banquillo castellonense).

El orellut Pulga, durante un Valladolid-Castellón.

El orellut Pulga, durante un Valladolid-Castellón. / Archivo Mediterráneo

En total, 16 visitas con un escaso botín de cinco empates. El domingo a las 14.00 horas, el equipo de Pablo Hernández buscará cambiar la historia. En la primera vuelta, aún con Johan Plat en el banquillo, el Real Valladolid ganó en el SkyFi Castalia (0-1).

