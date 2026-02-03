Cómo comprar entradas para el España-Islandia del SkyFi Castalia: plazos, descuentos...

La RFEF ha anunciado el proceso de venta de las entradas para el España-Islandia, clasificatorio para el Mundial femenino, que se jugará en el SkyFi Castalia el martes 3 de marzo a las 19.00 horas.

Los abonados del CD Castellón tendrán preferencia para comprar entradas a través de tickets.rfef.es hasta el 3 de febrero a las 12.00 horas. Después se activará la venta para el público en general. Los precios van desde los ocho a los 16 euros, con descuentos en caso de compra anticipada.

Estas son todas las opciones para comprar entradas

VENTA PREFERENTE A SOCIOS DEL CD CASTELLÓN (ON-LINE)

Venta preferente a través de tickets.rfef.es desde el 2 de febrero hasta el 3 de febrero a las 12:00h.

VENTA AL PÚBLICO GENERAL (ON-LINE)

La venta online será a través de tickets.rfef.es

Inicio de venta desde el 3 de febrero a las 12:00H hasta el inicio del partido o agotar existencias.

El número máximo será de 6 entradas por cada operación de compra.

Los precios.

ENTRADAS ACCESIBLES

Para todos los eventos RFEF, y como muestra de su compromiso con la diversidad, hay disponibles entradas para personas con diversidad funcional (en silla de ruedas). Precio de la entrada: 14€* (incluye entrada gratuita para acompañante)

Es imprescindible la presentación del certificado de movilidad reducida y DNI originales de la persona que adquiere este tipo de entrada.

Más información y promociones

La venta se realiza únicamente online a través de tickets.rfef.es. Máximo 6 entradas por cada compra. Todas las entradas son digitales a través de la APP RFEF Tickets (No se pueden descargar ni imprimir)

Se establece una promoción de venta anticipada para todas aquellas personas que adquieran sus entradas de preferencia y goles durante los siguientes periodos de venta:

· 50% de descuento sobre el precio de la entrada para compras hasta el 22 de febrero.

· 25% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 23 de febrero hasta el 27 de febrero.

* Promoción no acumulable a otros descuentos o promociones. El descuento se aplicará automáticamente en la web en las zonas indicadas. Quedan expresamente excluidas de esta promoción las localidades VIP, PMR y TRIBUNA del SkyFi Castalia.