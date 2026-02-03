Gere, capítulo III: "Nunca te enamores de un cedido", el futbolista que enamora al albinegrismo

Regla número uno del fútbol: «Nunca te enamores de un jugador cedido». En el CD Castellón de la era Bob Voulgaris, la historia suma ya su capítulo III. Llega un jugador desconocido. Es mediocentro. Empieza tímidamente y poco a poco va destacando en el terreno de juego. Se convierte en un jugador imprescindible y entra en el corazón de los albinegros. Resuena la pregunta en el SkyFi Castalia: ¿se podrá quedar el año que viene?

En los dos anteriores casos se marcharon, dejando un vacío en el albinegrismo, pero también agradecidos por su gran servicio. ¿De qué jugador hablamos este año? De Beñat Gerenabarrena (29 de marzo de 2003, Lekeitio). El centrocampista en propiedad del Athletic Club volvió a romper el cuentakilómetros contra el Andorra. Presiona, gana duelos, juega con inteligencia... y encima marca golazos como si fuera un delantero. ¡Qué picadita de primeras!

Los otros dos episodios

La más reciente ya está cicatrizada porque dicen que un clavo saca a otro clavo. No es otra que la de Thomas van den Belt. El neerlandés deleitó a Castelló con su fútbol. El Toni Kroos orellut, dominador de los tiempos con una tremenda elegancia e inteligencia. Pero lo bueno se acaba pronto y en verano regresó al Feyenoord y fue traspasado al Twente de la Liga Eredivisie, donde este curso ha jugado 16 partidos y suma dos goles.

Del neerlandés al georgiano Giorgi Kochorashvili, que llegó en la primera temporada de Haralabos Voulgaris (22/23), disputando 40 partidos y marcando 4 goles, pero marchándose con un sabor agrio tras no conseguir el ascenso. Otro que dio un salto importante en su carrera, regresando al Levante para ser muy importante. El pasado verano fue traspasado al Sporting de Portugal, clasificado en el top-8 de la Champions. Ahora, la historia se repite con Gere.

Gere celebra el gol contra el Andorra. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El mejor para los lectores

Con una sobresaliente nota de 9.3 en Sofascore, fue el mejor del partido ante el Andorra sin discusión y también lo fue para los lectores del Mediterráneo, en la encuesta realizada después de cada partido, con el 71% de los votos. El segundo fue el portero Matthys, otra portería a cero, con un 17%.

Se siente feliz y arropado

Gere, con una sonrisa en su rostro, agradeció el apoyo de la incondicional afición: «Me siento muy querido aquí, la gente lo está demostrando en cada partido». En esa línea, destacó que la afición «tiene un papel destacado en la espectacular racha en casa». «Esa energía nos da un plus», subrayó.

Por otro lado, destacó la buena integración de Álvaro García y Raúl Sánchez: «Han entrado con mucha personalidad. Se han involucrado y han entendido perfectamente el proyecto».

Respecto a las opciones de luchar por el ascenso, evitó pronunciar la palabra y mantuvo una postura prudente: «Estamos ahí y sabemos lo que significa. Nos centramos en el día a día... y si seguimos así, ojalá se dé», finalizó un Gere que no deja de crecer.