Efeméride albinegra: Se cumplen 36 años de la última gran victoria del CD Castellón al FC Barcelona (1-0)

El CD Castellón atraviesa uno de los mejores momentos a nivel deportivo e institucional en las últimas décadas, soñando de forma realista con el ascenso a Primera División y amparado por una excelente gestión de Haralabos Voulgaris, que ha situado al club en disposición de regresar a la máxima categoría después de muchos años complicados, incluidos los siete cursos en Tercera.

Pero el conjunto albinegro, en su larga historia, ha vivido grandes momentos, como aquella final de la Copa del Rey. Entre las grandes hazañas, destaca la última victoria del Castellón al Barcelona en la temporada 1989/90, que cumple hoy 36 años, ya que aquel partido, con resultado final de 1-0 en Castalia, fue un 4 de febrero de 1990.

Víctor Salvador marcó el gol de la victoria, de penalti en el minuto 52. Una victoria de enorme valor contra el Barcelona de Cruyff, con un once casi al completo de integrantes del Dream Team Barcelona anterior al de la primera de las cuatro ligas. Aquel año el Real Madrid logró el campeonato y el Castellón se salvó finalizando en la 14ª posición con 32 puntos. Cruyff alineó en Castalia a Zubizarreta, López Rekarte, Aloísio, Koeman; Bakero, Robert Fernández, Amor, Eusebio, Milla, Begiristain y Julio Salinas. Por su parte, Luiche, técnico albinegro, dispuso el siguiente once: Emilio, Alfredo, Javi, Ximet, Ayúcar, Víctor Salvador, Fernández, Manchado, Raúl, Cabrera y José Hurtado.