Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»

El CD Castellón, en ascenso directo y con la ilusión a su alrededor disparada, ha cerrado la ventana invernal del mercado con satisfacción interna. El presidente del club, Haralabos Voulgaris, responde a Mediterráneo sobre las llegadas, las salidas, la estabilidad del grupo, las fichas libres y la ambición para lo que queda de temporada: «Si afrontamos juntos lo que nos espera, puede ser algo especial».

--¿Cómo valora el mercado de fichajes de invierno?

--Muy contento con nuestro mercado. Intentamos lograr algo especial, trabajando con estrictos límites de presupuesto. Para ello, nos centramos en maximizar la rentabilidad. Esto implicó ceder o traspasar a jugadores que no jugaban muchos minutos, lo que generó el margen salarial necesario para el regreso de Raúl Sánchez. Creemos que esta decisión eleva significativamente nuestro potencial y nos brinda una verdadera oportunidad de impulsar algo especial esta temporada.

Además, incorporamos a Álvaro García para que ocupe un puesto similar al que tenía Nick Markanich antes de su cesión, lo que nos ayuda a mantener el equilibrio en la plantilla. También incorporamos a un joven muy prometedor, Ismael Fadel. Algunas noticias sugerían que había sido fichado para el filial, pero es un fichaje del primer equipo. Su situación es similar a la que tuvo Jozhua Vertrouwd en su primera temporada con nosotros: entrenar y competir con el primer equipo, a la vez que estar disponible para los partidos del filial si no tiene minutos con el primer equipo. Creemos que ese camino le ofrece la mejor oportunidad de desarrollarse y contribuir.

--¿Cómo de significativo es el regreso de Raúl Sánchez?

--Una de las cosas que más me gusta de Raúl Sánchez es su gran interés por el club. Está siempre presente, incluso en los partidos del filial, y es excelente para unir a la gente y al grupo. Puede jugar en múltiples posiciones, lo que nos da flexibilidad y nos ayuda a alcanzar nuestro máximo potencial como equipo.

Al mismo tiempo, llega a un equipo que ya compite a un nivel muy alto, y eso nunca es fácil. Le llevará un tiempo adaptarse por completo, encontrar su ritmo y volver a estar en su mejor nivel, y eso es completamente normal. Confiamos en que, con paciencia, se convertirá en una parte importante de lo que estamos construyendo.

No quería que se fuera en verano e hicimos todo lo posible por retenerlo, pero no pudimos evitarlo en su momento. Ahora que ha vuelto, estoy muy contento. Representa exactamente el tipo de compromiso y mentalidad que queremos en este club.

Bob Voulgaris conversa con Pablo Hernández y parte del staff: Sergi Ripollés, Paco Urdiain, Dennis Van der Meulen... / GABRIEL UTIEL

--¿Qué puede aportar Álvaro García al equipo?

--Álvaro García nos aporta un perfil diferente al de los otros dos delanteros (Camara y Jakobsen). Puede intervenir en situaciones similares a las de Nick, lo cual es importante para la gestión de los partidos. Tenemos mucha flexibilidad en las posiciones de ataque, con varios jugadores capaces de actuar como segundo punta, como De Nipoti y Raúl... pero el perfil de Álvaro es único en el grupo. Esa variedad nos da más opciones y dificulta los planteamientos contra nosotros.

--¿Cómo de importante es que todos los jugadores clave permanezcan en la plantilla? ¿Hubo interés en alguno de ellos?

--Muy importante. Este grupo está compitiendo a un alto nivel y no teníamos ningún interés en debilitarlo a mitad de temporada. Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad firme y fuimos disciplinados al respecto.

Cuando un equipo tiene un buen rendimiento, la atención es inevitable, y en nuestro caso no fue la excepción. Pero teníamos clara nuestra postura y nos sentíamos cómodos al decir que no. El objetivo era proteger a la plantilla, mantener el impulso y darle al grupo la mejor oportunidad posible para terminar la temporada con fuerza.

--Hay dos plazas disponibles en la plantilla. ¿Queda margen en el límite salarial? ¿El club buscará refuerzos o el plantel está completo?

--Tenemos dos fichas disponibles en la plantilla y actualmente cumplimos con el límite salarial. Dicho esto, nos sentimos cómodos con la plantilla actual. El grupo está rindiendo bien y no sentimos ninguna urgencia por añadir jugadores por el simple hecho de hacerlo.

Si surge una oportunidad que mejore claramente al equipo y se ajuste a nuestra estructura, siempre estaremos abiertos a evaluarla. Pero, tal como están las cosas, el enfoque está en sacar el máximo provecho de nuestros jugadores y mantener el equilibrio que hemos logrado.

El abrazo de Haralabos Voulgaris y Raúl Sánchez, en la visita de éste, el 15 de noviembre del 2025, al SkyFi Castalia. / CD CASTELLÓN

--¿Algún mensaje para la afición? Quizá necesitemos algún consejo sobre cómo afrontar lo que viene...

--Disfruten este momento. Temporadas como esta no se dan a menudo y hay que apreciarlas y valorarlas, no temerlas. Habrá presión, emoción y momentos difíciles. Acéptenlos. Disfrútenlos.

Manténganse unidos. Apoyen al equipo en todo momento. No pierdan de vista lo lejos que hemos llegado, aunque también reconozcan que aún queda mucho camino por recorrer. La energía en el estadio importa. La calma importa. La convicción importa. Si afrontamos juntos lo que nos espera, puede ser algo especial. Con los pies en la tierra, la mirada en el horizonte.