¿Quién será el sustituto del incombustible Mellot en Valladolid? Vota tu opción preferida

El CD Castellón logró una importantísima victoria contra el Andorra en el SkyFi Castalia para asentarse en la segunda posición de LaLiga Hypermotion y acercarse a solo dos puntos del Racing, líder con 44 puntos. Un triunfo que dejó un peaje en forma de sanciones, ya que dos jugadores muy importantes como Jéremy Mellot y Fabrizio Brignani recibieron la quinta amarilla y no estarán el próximo domingo en el duelo contra el Valladolid (14.00 horas).

En el caso de Mellot, futbolista que llegó en verano procedente del Tenerife, se ha convertido en un pilar y ha disputado los 24 partidos, sin ser cambiado en ningún partido, sumando 2.160 minutos más sus corrrespondientes descuentos.

En ese sentido Pablo Hernández tiene el reto de suplir al francés y cuenta con varias opciones. Brignani podía ser una de ellas pero tampoco estará por sanción, por lo que una de las alternativas podría ser Ismael Fadel. El joven de 21 años ha llegado en este mercado y ha jugado tres encuentros con el filial albinegro, pero como apuntó el presidente Haralabos Voulgaris en la entrevista concedida a Mediterráneo, apunta a subir con el primer equipo: "También incorporamos a un joven muy prometedor, Ismael Fadel. Algunas noticias sugerían que había sido fichado para el filial, pero es un fichaje del primer equipo. Su situación es similar a la que tuvo Jozhua Vertrouwd en su primera temporada con nosotros: entrenar y competir con el primer equipo, a la vez que estar disponible para los partidos del filial si no tiene minutos con el primer equipo". Aquí puedes leer la entrevista completa.

Otra de las variantes es ubicar a Salva Ruiz como lateral derecho e incluso mover a un central al lateral como Alberto o Sienra para que Salva sea central. En un cambio de sistema con carrileros, Raúl Sánchez ya ha actuado en alguna ocasión de carrilero derecho, así como Mabil. También está Willman, pero no ha contado con oportunidades en el primer equipo.

Pablo Hernández observa un saque de banda del lateral derecho Jeremy Mellot en el SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS

Los apercibidos

El equipo albinegro cuenta con seis futbolistas apercibidos por lo que si Isra Suero, Diego Barri, Salva Ruiz, Ousmane Camara, Lucas Alcázar y Marco Doué vieran amarilla ante el Valladolid, no jugarían en el siguiente encuentro ante el Deportivo de La Coruña.