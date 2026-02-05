Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conexión Orellut | El CD Castellón busca su primer triunfo en Valladolid dos décadas después de su última visita

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón busca su primer triunfo en Valladolid dos décadas después de su última visita

El CD Castellón busca su primer triunfo en Valladolid dos décadas después de su última visita / Gabriel Utiel

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos la última hora del CD Castellón tras el cierre del mercado de fichajes y la previa del partido de este domingo en el estadio José Zorrilla.

Los albinegros afrontan la cita ante el Real Valladolid con el reto de recomponer la defensa debido a las bajas de Mellot y Brignani, en un duelo marcado por la historia y la dificultad del escenario.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Luis Pastor y Pablo Bou. Además, sección musical Enola Wave, con la selección de Vicente Llácer.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

