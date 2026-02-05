Ismael Fadel, posible solución para el Castellón en Valladolid y jugador con vistas "al primer equipo"

La importante victoria del CD Castellón contra el Andorra dejó un doble peaje en forma de sanciones: Jeremy Mellot y Fabrizio Brignani, dos futbolistas fundamentales para el Pablo Hernández, recibieron la quinta amarilla y no estarán en el duelo del próximo domingo en Pucela contra el Valladolid (14.00).

En ese escenario, aparece con fuerza el nombre de Ismael Fadel (10 de marzo del 2004, Zaragoza). El defensa marroquí, que también puede jugar como pivote defensivo, llegó el pasado 16 de enero procedente del Yeclano de Segunda Federación y ya ha jugado tres partidos con el filial albinegro de Óscar López, dejando muy buenas sensaciones desde el primer día.

Ante las dos ausencias de mucho peso, Fadel tiene muchísimas opciones de ir convocado con el primer equipo y también de debutar, aunque la última palabra la tendrá Pablo Hernández, que deberá resolver el enigma con varias posibilidades, pero sin un lateral derecho suplente puro que pueda hacer de Mellot.

Con vistas al primer equipo

Con su 1,90 de altura y un físico imponente, Fadel es un futbolista que ha crecido mucho en las últimas temporadas y tiene un prometedor futuro por delante.

En esa línea, la idea del club es que pueda aportar en el cuadro de Pablo, tal y como apuntó el presidente Haralabos Voulgaris en la entrevista a Mediterreneo. «También incorporamos a un joven muy prometedor, Ismael Fadel. Algunas noticias sugerían que había sido fichado para el filial, pero es un fichaje del primer equipo», manifestó antes de comparar la situación con Jozhua, que terminó explotando y marchándose al Rayo Vallecano de Primera División: «Su situación es similar a la que tuvo Jozhua Vertrouwd en su primera temporada con nosotros: entrenar y competir con el primer equipo, a la vez que estar disponible para los partidos del filial si no tiene minutos con el primer equipo». «Creemos que ese camino le ofrece la mejor oportunidad de desarrollarse y contribuir», detalló el presidente en profundidad.

Otras alternativas

Con el capitán Alberto y Sienra como únicos centrales puros, Salva Ruiz también puede ocupar la parte izquierda de la zaga, pero la mayor incógnita es quien jugará en el lateral. Además de la opción de Fadel, podrían hacerlo a banda cambiada Salva Ruiz y Tincho; e incluso exista la opción de cambiar el sistema y jugar con carrileros, con Raúl Sánchez (ya ha jugado en dicha posición) o Mabil. Willman, del filial, es otra alternativa aunque aún no ha tenido oportunidades. Y así, Fadel gana papeletas para estar en Valladolid.