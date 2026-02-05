Así se ha reforzado el Real Valladolid, próximo rival del CD Castellón, en el mercado de invierno

El Real Valladolid aguarda al CD Castellón (domingo, 14.00 horas) con ansia de victoria. El equipo blanquivioleta necesita acelerar, a base de triunfos, en la tabla clasificatoria, tras cerrar la primera parte de la temporada muy lejos de sus objetivos de ascenso. Por ello, el club pucelano fue uno de los más activos en la ventana invernal de mercado, con seis incorporaciones.

De hecho, solo el colista Mirandés ha firmado más refuerzos que el Real Valladolid, que inicia esta jornada en la 17ª plaza. La actividad ha sido intensa en el equipo de Luis García Tevenet, que presenta hasta seis caras nuevas en su intento de revertir una delicada situación clasificatoria, más cerca del descenso que de los puestos de ascenso a los que aspiraba al arrancar la campaña.

Los refuerzos

El último en llegar fue el lateral francés Clement Michelin, que se incorporó el último día del mercado, cedido por el Racing de Santander, para reforzar una zaga a la que también se han incorporado en este mercado invernal el lateral izquierdo Carlos Clerc y el central Ramón Martínez.

También el ataque ha sumado refuerzos. El conjunto pucelano tratará de enmendar su falta de pegada con la llegada del delantero noruego Vegard Erlien y el atacante neerlandés Noah Ohio, así como la del extremo charrúa Lucas Sanseviero, que da el salto al Viejo Continente desde el Danubio uruguayo. Todos ellos (excepto Ohio, que se ha lesionado ) pondrán a prueba la zaga del Castellón, que no podrá contar con los sancionados Brignani y Mellot.

Por su parte, el Valladolid no podrá contar por sanción con el pivote Stanko Juric, expulsado en la pasada jornada.

Orta, "preocupado"

El director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, analizó la situación del equipo esta misma semana. "Todos tenemos que dar mucho más porque con lo que estamos dando no nos da. Somos extraordinarios profesionales, nos esforzamos a morir para sacar lo mejor, pero no está dando. Estamos en búsqueda de esa receta, primero desde una estabilidad, con el fin de mercado los que estamos sabemos que vamos a estar hasta el final" relató, de acuerdo con que la plantilla tiene nivel para estar más arriba de lo que refleja la clasificación.

Según recoge la web del club, el director deportivo fue directo al afirmar que "estoy preocupado, no en un sentimiento fatalista pero sí preocupado", y compartió que "la fórmula es transformar esa preocupación no en miedo sino en seguridad, exigir, dar todo y un poquito más de nosotros, la propiedad nos ha dado todas las herramientas necesarias para tener mejores resultados".

Sobre el mercado de fichajes, Orta consideró que "tenemos mejor plantilla que el 1 de enero, desde un juicio real y con toda seguridad" y descargó de responsabilidad exclusiva a los nuevos jugadores ya que "la responsabilidad tiene que ser de todos, empezando por mí, cuerpo técnico y jugadores". Por lo que, a las últimas incorporaciones, les pidió "sumar desde ya". En concreto, el domingo contra el Castellón.