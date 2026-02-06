Entrevista a Bob Voulgaris: «Espero que Pablo entrene mucho, mucho tiempo»

Después de su entrevista sobre el mercado invernal en Mediterráneo, Bob Voulgaris, el presidente del CD Castellón, pasó por el videopodcast de producción propia del club, donde respondió una selección de preguntas enviadas por los aficionados orelluts.

Pablo Hernández

"Creo que lo que me gusta de Pablo es que tenemos una actitud similar en que nos centramos en el día a día y nos ocupamos de lo que está pasando en este momento. Estoy seguro de que en algún momento nos sentaremos y hablaremos de eso (la renovación) un poco más. Ya lo hemos hablado casualmente, pero no en términos formales. Espero que Pablo entrene mucho, mucho tiempo y estoy seguro de que todos los demás piensan igual".

Cipenga, Gerenabarrena, el futuro, Sienra

"Cipenga (la renovación) es difícil. Está comprometido con el equipo para el resto de la temporada. Creo que tiene objetivos muy similares a nuestros, quiere jugar en la Liga y queremos jugar en la Liga. Así que creo que tal vez hay una situación en la que podemos hacer alguna oferta de renovación que le beneficie y también beneficie al equipo".

"(Gerenabarrena en propiedad) No sé, no tengo idea, para ser honesto. No es nuestro jugador, cada vez que tenemos a estos jugadores cedidos es similar. Quieres mantenerlos, pero no son tu propiedad, así que lo disfrutas mientras puedas. Y cuando la temporada termine y hablas con su club, ves la situación...".

Gere celebra el primer gol contra el Andorra. / GABRIEL UTIEL BLANCO

"Para el próximo año en Segunda, creo que estamos bastante preparados. Todos nuestros jugadores esenciales están bajo contrato, con la excepción de Brian (Cipenga) y Beñat (Gerenabarrena). Pero en Primera sería una situación diferente si eso sucede, así que tenemos que planificar para ambos escenarios".

"(Opción de compra de Sienra) Tenemos una buena opción para comprar ahí, así que creo que al final de la temporada vamos a mirar el mercado y ejecutar la opción si tenemos el dinero disponible. Pero sí, estamos en una situación muy buena para tener una opción para comprar. El plan no era solo tenerlo por un año, el plan era tenerlo por muchos años".

La elección de Pablo como entrenador

"Fue la primera elección, por supuesto, pero no estaba al 100% seguro porque solo ha entrenado un año y no quería ponerlo en una situación muy difícil que pudiera afectar a su futuro de entrenador. Cuando tuve la oportunidad de designar a Pablo como entrenador del equipo B el año pasado, fue con la idea de que él pudiera ser el entrenador del primer equipo en algún momento. Incluso le dije esto un par de días atrás. Sabía que era un buen entrenador, pero no pensé que sería tan buen entrenador de inmediato. Pensé que necesitaba más tiempo y trabajo y estaba equivocado. Como todos, seguro que puede mejorar cosas, pero ahora mismo la reacción del equipo ha sido fantástica, la forma en que hemos jugado ha sido fantástica. Él me permite hacer mi trabajo, yo le permito hacer su trabajo. No podría ser más feliz. Es una relación muy buena".

Voulgaris junto a Pablo Hernández y sus hijos, homenajeado en el SkyFi Castalia. / Manolo Nebot

El big data

"Somos un club de datos. Todo el mundo tiene que entender esto. No ojeamos a nadie tradicionalmente. Hacemos un poco de scout para el equipo B, porque hay muy pocos datos para los jugadores más jóvenes. Pero para nuestro primer equipo, somos un club de datos y así siempre vamos a operar mientras yo esté aquí".

La continuidad de Johan Plat

"Me gustó el estilo agresivo. Cada vez que traes a un nuevo entrenador es un desafío. Puedes tener un entrenador que te gusta la forma en que juega, pero luego la relación no es buena y la forma en que reacciona a ciertas situaciones no es necesariamente buena... Hay una expresión que no sé si se traduce... (más vale malo conocido que bueno por conocer). Para mí fue como, bueno, al menos conozco a este tipo, sé que puedo llevarme bien con él. Compartimos filosofías similares en querer jugar fútbol de ataque. Creo que es una persona de carácter fuerte. Creo que tiene una mente de fútbol buena, pero este es un trabajo estresante. Y nunca sabes cómo lo va a hacer alguien hasta que le den la oportunidad"

"Si miras los 10 partidos anteriores con Dick (Schreuder), digamos, contra los primeros 10 partidos de Johan (Plat), creo que los primeros 10 de Johan fueron mucho mejores. Y sí, tal vez hubo algunos cambios de jugadores que influyeron en eso, pero quería darle una pretemporada. Estábamos mirando a algunos entrenadores, pero los entrenadores que queríamos no eran necesariamente los que podíamos conseguir, así que decidimos ir con él. Pero sabía que iba a tener un gatillo muy fácil si las cosas no iban bien".

La destitución de Plat

"Para mí, los resultados de los primeros cinco partidos no fueron tan malos. Obviamente, en puntos sí, tener dos no era algo bueno, pero fuimos el primer o segundo equipo en goles esperados... Cada partido lo empezábamos muy bien, pero las segundas partes... para mí eran un desastre. Creo que cuando eres un entrenador novel con mucha presión, las decisiones que tomas pueden generar mucha crítica. Así que quería empezar la temporada con ellos, ver cómo funcionaba y luego poder girar muy rápidamente en caso de que no funcionara".

Una cualidad del equipo actual

"Creo que la adaptabilidad. Creo que somos adaptables a muy diferentes estilos de juego. Si jugamos contra un equipo que defiende en bloque bajo, podemos jugar con futbolistas que pueden castigar eso. Si jugamos contra un equipo que tiene un estilo más abierto, podemos jugar con jugadores que tengan un estilo abierto. Si tenemos equipos que no son buenos en pelota parada, podemos sacar algunos de nuestros monstruos en pelota parada. Creo que tenemos un equipo muy adaptable. Y también jugadores de gran carácter, como el entrenador y el staff".

Siguiente fase en la ciudad deportiva Globeenergy

"Después de ese campo (el tercero), creo que vamos a trabajar en el edificio principal, así que ya no estaremos en estos edificios (portátiles, donde graban la entrevista), y al mismo tiempo en el mini estadio para el equipo B".

Así ha sido el penúltimo entrenamiento del Castellón antes de visitar al Valladolid / Toni Losas / Toni Losas

Ampliar el SkyFi Castalia

"Si empezamos a vender (todas las entradas) y estamos en LaLiga, y hay una demanda, entonces empezaremos a pensar en expandir, por supuesto. Pero hasta entonces, no es probable. Y construir un nuevo estadio, diría que casi no hay posibilidad en este punto".

Segundo videomarcador

"Buena pregunta, tal vez. Sí, tal vez la próxima temporada. Voy a mirarlo seguro".

Implicación con el club

"Toma mucho de mi tiempo. Todas mis horas de trabajo las dedico al Castellón e incluso en ver partidos en mis horas libres. Estoy muy conectado emocionalmente con el equipo. ¿Por qué elegí Castellón? Porque sentí que había un nivel de pánico y negatividad en la ciudad. Y pensé que si pudiéramos hacer algo grande podría cambiar eso un poco y la gente sería más optimista. Es una gran comunidad. Me gusta que la gente aquí trabaja muy duro y es humilde. La situación en cuanto a la afición fue una parte también importante, y la historia del club".

