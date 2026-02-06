El Castellón, con (casi) todo para ganar por vez primera en Valladolid

El CD Castellón se ha ejercitado este viernes, 6 de febrero del 2026, por la mañana, en la Ciudad Deportiva Globeenergy, ubicada en la partida de la Coma, en Borriol. Los albinegros visitan, en la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion, al Real Valladolid, en el Estadio José Zorrilla. Lo harán el domingo, a la hora de la paella: las dos de la tarde.

Así llega el Valladolid

El Valladolid y el Castellón se enfrentan en un partido con mucho en juego y con intereses bien definidos para ambos conjuntos. El equipo pucelano afronta el encuentro con la necesidad de sumar tres puntos ante su afición para alejarse de la zona baja de la clasificación y reforzar su candidatura a pelear por el ascenso vía play-off, que ahora tiene muy lejos: a 10 puntos.

Reforzado con los fichajes del mercado de invierno, el Valladolid buscará imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar el factor campo, después de que ya ganaran en el SkyFi Castalia, en la primera vuelta, por 0-1 (gol de cabeza de Juanmi Latasa).

Así llega el Castellón

Por su parte, el CD Castellón llega al Zorrilla, pese a que nunca ha ganado allí, con ambición y sin complejos. El conjunto albinegro atraviesa una fase competitiva positiva y quiere demostrar su capacidad para competir ante rivales de entidad e instalado en la zona de ascenso directo, a solo dos puntos del líder. Orden defensivo, intensidad y rapidez en las transiciones serán algunas de sus armas para intentar sorprender a un rival exigente.

Se espera un encuentro disputado, con momentos de dominio alterno y en el que los detalles, la concentración y la eficacia en las áreas pueden resultar decisivos para el desenlace final.

Bajas seguras

El Castellón visita al Valladolid con la ausencia, en ambos casos por sanción, del central italiano Fabrizio Brignani y del lateral derecho francés Jérémy Mellot, que hasta ahora ha disputado hasta el momento los 2.160 minutos de la Liga Hypermotion, más sus correspondientes descuentos.

El carrilero galo, titular e indiscutible tanto para Johan Plat al inicio de la campaña como para Pablo Hernández ahora, supondrá un reto para este último, puesto que no tiene un reemplazo natural.

El Castellón celebra el 1-2 de Fabrizio Brignani en el Estadio Abanca-Riazor. / CD CASTELLÓN

El italiano Brignani también se ha asentado en las últimas jornadas en el centro de la zaga pero en su caso, el argentino Agustín Sienra sí que es un sustituto natural y puede formar pareja en el eje de la defensa con Alberto Jiménez.

El equipo orellut cuenta con seis futbolistas apercibidos, por lo que si Isra Suero, Diego Barri, Salva Ruiz, Ousmane Camara, Lucas Alcázar y Marc-Olivier Doué vieran amarilla ante el Valladolid, no jugarían en el siguiente encuentro ante el RC Deportivo, el siguiente domingo a las 21.00 horas, en el SkyFi Castalia.