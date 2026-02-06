Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CD Castellón disfruta (también) defendiendo: se abona a la portería a cero

Sin perder la filosofía ofensiva que caracteriza el proyecto, el equipo de Pablo Hernández ha ganado en solidez y encadena cuatro partidos sin encajar un solo tanto

Pablo Hernández da instrucciones al extremo Brian Cipenga, durante el reciente Castellón-Andorra.

Pablo Hernández da instrucciones al extremo Brian Cipenga, durante el reciente Castellón-Andorra. / GABRIEL UTIEL

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Uno de los principales desafíos que afrontó Pablo Hernández al tomar las riendas del primer equipo planteaba una doble variante: mejorar las prestaciones defensivas sin perder capacidad atacante. El deseo, expresado en voz alta, parecía durante un tiempo una quimera en el CD Castellón. Sin embargo, los orelluts han conseguido lo que parecía imposible. Encadenan cuatro jornadas sin encajar un solo gol.

Para encontrar una racha semejante en la categoría toca remontarse, según los números de CDCS Stats (Guillermo Viciano), a la temporada 2007/08. En este caso, el Castellón no encaja desde el duelo contra el Huesca (4-1 en el SkyFi Castalia). Después ha visitado Granada y Real Zaragoza (0-0) y ha recibido a Leganés y Andorra (2-0), acumulando 390 minutos de portería a cero.

La comparativa

En ese sentido, la racha gana en valor si se compara con el pasado más reciente. Pablo ha logrado ocho porterías a cero en 19 partidos. El anterior técnico de los albinegros, Johan Plat, no logró corregir esa tara defensiva por la que se desangraba el rendimiento del equipo. En ninguno de los cinco partidos que dirigió este curso, el Castellón mantuvo la puerta a cero. En el anterior, lo hizo en apenas dos de los 19 que dirigió.

Algo mejores, pero lejos de los de Pablo, fueron los registros de Dick Schreuder en Segunda División. Antes de ser destituido, el entrenador neerlandés había logrado seis porterías a cero en los 23 partidos de la competición.

Romain Matthys, durante el calentamiento

El portero Romain Matthys, durante el calentamiento, antes de un partido / CD Castellón

Esta mejoría ha conllevado, consecuentemente, un capazo de puntos. Apenas extraña en la dinámica que atraviesa el Castellón, que sale prácticamente a récord por semana. El equipo orellut, en ascenso directo y segundo clasificado, sería líder destacado acotando la tabla desde la sexta jornada, cuando Pablo dio el salto, desde el filial, al banquillo del SkyFi Castalia.

Otro dato interesante habla de que las porterías a cero no son casos aislados. El Castellón es un equipo difícil de descoyuntar. Solo en dos de los 19 partidos con Pablo Hernández en Liga, ha encajado más de un gol (Cádiz y Real B). Uno de ellos, además, lo ganó (el 5-4 contra el filial de la Real Sociedad).

Nueva exigencia

Este poderío defensivo se pondrá a prueba de nuevo el domingo, en la visita a Zorrilla, el feudo del Real Valladolid. Pablo Hernández deberá introducir el bisturí en la zaga, donde no podrá contar con los defensas Fabrizio Brignani y Jeremy Mellot, ambos habituales en sus planes, al estar sancionados por acumulación de amonestaciones.

Noticias relacionadas y más

Como fuere, y con numerosos futbolistas apercibidos (Salva Ruiz, Diego Barri, Lucas Alcázar, Suero, Camara, Marco Doué), el fondo de armario se antoja una de las claves de la temporada a medio y largo plazo. El último precedente (la ausencia de un hombre capital en la zaga como Alberto Jiménez, que fue baja por sanción en Zaragoza) se resolvió con nota alta. De hecho, otra fortaleza que ha exhibido el Castellón en lo que va de temporada es la preparación de los menos habituales, que han estado listos cuando Pablo ha requerido de sus servicios. Por ello, para el once titular en la cita de Valladolid se postulan diferentes opciones y un mismo objetivo: seguir en la construcción del muro que vigila, en última instancia, el portero Matthys.

