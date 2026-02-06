Las frases de Pablo Hernández en la previa del Valladolid-Castellón: el rival, el mercado e Ismael Fadel: "Lo veo preparado"

El CD Castellón visita este domingo el feudo del Real Valladolid (14.00 horas), con el objetivo de sumar tres puntos que lo afiancen en la zona de ascenso a Primera División. Pablo Hernández, el entrenador orellut, ha analizado la cita en la sala de prensa del SkyFi Castalia.

El sustituto de Mellot

"Sé quien va a jugar, pero no lo voy a decir. Hay varias opciones, elegiremos. Estoy tranquilo, porque sé que juegue quien juegue va a estar a la altura".

Ismael Fadel

"Es una de las opciones. Está trabajando con nosotros y se le ve muy bien. Lo he podido ver con el filial en los últimos partidos y está a un gran nivel y en los entrenamientos también. Es una opción más, lo veo preparado y podemos contar con él si es necesario".

El Real Valladolid

"Es un rival complicado, aunque la clasificación diga que está en zona baja. Es un equipo que viene de Primera, está hecho para otros objetivos. Nos va a poner las cosas muy difíciles. Venimos de unos partidos fuera de casa puntuando, pero sin ganar, y puede ser buen momento para dar un golpe encima de la mesa".

"El Valladolid es más agresivo (que el Zaragoza en la última salida). No se va a meter atrás, necesitan ganar. He visto los últimos partidos con el nuevo entrenador y si tiene que ir mano a mano lo va a hacer. Físicamente tiene muy buenos registros, son capaces de repetir esfuerzos de alta intensidad y nos va a exigir mucho. No espero que se encierre sino todo lo contrario".

Los albinegros, en el entrene de hoy en la ciudad deportiva Globeenergy. / Toni Losas

"Conozco muy bien a Víctor Orta, sé cómo trabaja. Las cosas no están saliendo como quieren, pero por trabajo no será. Seguro que no pasa apuros para salvarse y en el futuro está llamado a volver a Primera".

Posible ansiedad del rival

"Cuando los equipos están preparados para una cosa y luego les toca pelear por otra es normal que se genere incertidumbre en la afición. El Valladolid tiene una muy buena afición, yo he jugado mucho allí en Primera, es un estadio histórico. Obviamente, cuando las cosas no salen, la gente no está contenta, pero desde el minuto 1 va a estar con su equipo. En nuestras manos está tratar de quitarles el balón, de hacer buen fútbol, generar dudas".

Valoración del mercado

"Contento, muy contento con la plantilla que tenemos. Confío a muerte en ellos, me lo demuestran cada día en la ciudad deportiva y juegue quien juegue. Teníamos una plantilla muy larga que nos ha permitido hacer estos movimientos. Se ha hecho un gran trabajo en el club, tanto Bob (Voulgaris) como Ramón (Soria). Estos son los que estaremos hasta el final, y a muerte".

Calendario

"Nuestro único pensamiento es el Valladolid. No podemos desviarnos. Luego ya pensaremos en el siguiente, que es el Deportivo, y luego el siguiente".

Así ha sido el penúltimo entrenamiento del Castellón antes de visitar al Valladolid / Toni Losas / Toni Losas

Posible liderato

"Es algo en lo que no pensamos. Todos tenemos claro que tenemos que ir partido a partido, tratar de sumar tres puntos".

Cuatro partidos sin encajar, mejoría defensiva

"Creo que la clave es que los jugadores han dado un paso adelante. El equipo sigue generando mucho en ataque, pero hemos conseguido que haya un equilibrio. No se trata del número de defensores, sino lo contrario. El equipo empuja, está encima, no permitimos transiciones del rival y eso se traduce en las porterías a cero. Hay que destacar el trabajo que hacen todos: ni los goles son solo cuestión de los delanteros ni la portería a cero, solo de los defensas. El trabajo desde el primer delantero que salta a presionar, es la clave".