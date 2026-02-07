CD Castellón | Las cinco ideas clave en la charla de Bob Voulgaris

El presidente del CD Castellón, Haralabos Voulgaris, respondió las preguntas de los aficionados albinegros en una nueva entrega del PPOdcast, Charlando con Voulgaris.

Esta una selección de las ideas principales.

1. Voulgaris apuesta por la continuidad de Pablo Hernández y confía en su proyecto

El presidente del Castellón elogia el impacto inmediato del técnico, asegura que fue su primera opción y expresa su deseo de que continúe “mucho tiempo”, aunque la renovación todavía no se ha abordado formalmente.

"Sabía que era un buen entrenador, pero no pensé que sería tan buen entrenador de inmediato. Pensé que necesitaba más tiempo y trabajo y estaba equivocado. Como todos, seguro que puede mejorar cosas, pero ahora mismo la reacción del equipo ha sido fantástica, la forma en que hemos jugado ha sido fantástica. Él me permite hacer mi trabajo, yo le permito hacer su trabajo. No podría ser más feliz. Es una relación muy buena".

2. El club planifica el futuro

Nombres propios. Voulgaris admite la dificultad de renovar a Cipenga, ve incierta la continuidad de Gerenabarrena al tratarse de un cedido y confirma que ejecutarán la opción de compra de Sienra si la situación económica lo permite, mientras preparan escenarios tanto para Segunda como para un hipotético ascenso.

"Para el próximo año en Segunda, creo que estamos bastante preparados. Todos nuestros jugadores esenciales están bajo contrato, con la excepción de Brian (Cipenga) y Beñat (Gerenabarrena). Pero en Primera sería una situación diferente si eso sucede, así que tenemos que planificar para ambos escenarios".

3. El big data sigue innegociable

El presidente reafirma que el primer equipo se construye exclusivamente a partir de datos y análisis estadístico, relegando el scouting tradicional casi únicamente al fútbol base.

"Somos un club de datos. Todo el mundo tiene que entender esto. No ojeamos a nadie tradicionalmente. Hacemos un poco de scout para el equipo B, porque hay muy pocos datos para los jugadores más jóvenes. Pero para nuestro primer equipo, somos un club de datos y así vamos a operar siempre mientras yo esté aquí".

4. La destitución de Plat

Voulgaris defiende que el mal rendimiento en las segundas partes precipitaron su salida, aunque reconoce que a nivel estadístico el balance no era tan negativo.

"Cada partido lo empezábamos muy bien, pero las segundas partes... para mí eran un desastre. Creo que cuando eres un entrenador novel con mucha presión, las decisiones que tomas pueden generar mucha crítica. Así que quería empezar la temporada con ellos, ver cómo funcionaba y luego poder girar muy rápidamente en caso de que no funcionara".

5. Nuevas infraestructuras y posible mejora del SkyFi Castalia

El club prioriza avanzar en la ciudad deportiva Globeenergy y estudia añadir un segundo videomarcador, mientras que una ampliación del estadio dependerá de la demanda y descarta prácticamente la construcción de un recinto nuevo.

"Si empezamos a vender (todas las entradas) y estamos en LaLiga, y hay una demanda, entonces empezaremos a pensar en expandir, por supuesto. Pero hasta entonces, no es probable. Y construir un nuevo estadio, diría que casi no hay posibilidad en este punto".

Y un extra: su implicación en el club

"Toma mucho de mi tiempo. Todas mis horas de trabajo las dedico al Castellón e incluso en ver partidos en mis horas libres. Estoy muy conectado emocionalmente con el equipo. ¿Por qué elegí Castellón? Porque sentí que había un nivel de pánico y negatividad en la ciudad. Y pensé que si pudiéramos hacer algo grande podría cambiar eso un poco y la gente sería más optimista. Es una gran comunidad. Me gusta que la gente aquí trabaja muy duro y es humilde. La situación en cuanto a la afición fue una parte también importante, y la historia del club".